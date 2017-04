Plusieurs blessés dans une explosion en banlieue de Paris

Bobigny, France — Dix-huit personnes ont été blessées samedi, dont cinq gravement parmi lesquelles un enfant, lors d’une spectaculaire explosion au cours d’un carnaval en banlieue nord de Paris.Selon une porte-parole des pompiers, l’accident, survenu vers 17 h 30 (15 h 30 GMT) à Villepinte, a fait 18 blessés, dont cinq gravement, mais aucun pronostic vital n’est engagé. Trois enfants figurent parmi les blessés, dont un est gravement touché.Le parquet a ouvert une enquête pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d’autrui.L’impressionnante explosion est survenue après qu’une personne a mis à distance le feu au « bonhomme carnaval », structure en bois traditionnellement incendiée à l’issue du défilé organisé pour les enfants de la ville.Le « bonhomme » aussitôt incendié, l’explosion a provoqué un bruit puissant et semé la panique parmi les participants présents.« Le dispositif était en contreplaqué, et quand il a été allumé à l’aide d’essence, il y a eu un effet "blast", a expliqué une source policière. Des flammèches et des morceaux de bois ont été projetés, blessant plusieurs personnes ».Les pompiers ont mobilisé jusqu’à 130 hommes, notamment pour évacuer les participants au défilé, auquel avaient assisté un millier d’enfants, selon une source policière.« Il s’agit surtout de blessures au visage et aux membres inférieurs liées à la projection des matériaux, et quelques acouphènes » a détaillé la porte-parole des pompiers.