Attentat de Londres: une chaîne humaine en hommage aux victimes

Photo: Yui Mok / PA via Associated Press

Londres — Des centaines de personnes ont uni leurs mains mercredi sur le pont de Westminster, à Londres, pour former une chaîne humaine en guise d’hommage aux quatre victimes décédées une semaine plus tôt dans un attentat. Une minute de silence a été observée à 14 h 40 locales, soit l’heure précise à laquelle Khalid Masood a foncé dans la foule au volant d’une voiture et tué trois personnes sur le pont menant à Big Ben avant de poignarder à mort un policier stationné devant le parlement et d’être abattu par la police. De nombreux musulmans se trouvaient mercredi sur Westminster Bridge en mémoire des victimes et pour se dissocier des actes de Masood, converti à l’islam.