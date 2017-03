Bélarus: amendes et prison pour des manifestants

Minsk — Plus de 100 personnes ont été jugées lundi à Minsk et condamnées à quelques jours de détention ou à de lourdes amendes, après avoir été arrêtées samedi lors de manifestations d’une rare ampleur contre le président autoritaire, Alexandre Loukachenko. Environ 111 personnes ont comparu devant un tribunal de Minsk, a annoncé l’organisation de défense des droits de la personne Viasna, en précisant que les procès de 20 autres personnes s’étaient ouverts dans différentes villes du pays. La majorité des accusés ont écopé de 4 à 15 jours de détention, à l’exception d’un manifestant qui a été condamné à 25 jours d’emprisonnement, a indiqué Viasna, dont les membres n’étaient pas autorisés à assister aux procès. L’un des dirigeants d’un parti d’opposition non autorisé, Vitali Rimachevski, a été condamné à une amende de près de 1000 euros (environ 1450 $CAN), une somme importante dans cette ex-république soviétique. Alexandre Loukachenko, qui dirige le Bélarus sans partage depuis 23 ans, est confronté à un mouvement d’opposition sans précédent depuis l’introduction d’une nouvelle taxe visant les chômeurs.