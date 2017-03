Revisiter l’Europe

L’Union européenne (UE) n’en est pas à une crise près, mais son existence n’a peut-être jamais été plus troublée qu’elle ne l’est en ce 60e anniversaire de sa fondation. Que l’UE économique et mondialisante retombe sur ses pieds est plutôt plausible. C’est l’Europe politique qui souffre. Preuve qu’elle est en panne d’allant réformiste et que cet allant passe par plus de démocratie. En est-elle capable ?

C'est l’ancien premier ministre britannique Winston Churchill qui en 1946, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, rêvait tout haut, dans un discours à l’Université de Zurich, d’« un genre d’États-Unis d’Europe » au sein duquel « il n’y aurait pas de limite au bonheur et à la prospérité ». L’histoire a décidé que, si ce rêve prend aujourd’hui dangereusement l’eau, la faute en incombe en bonne partie à ses compatriotes qui, pour avoir depuis toujours été pétris d’ambivalence face à l’intégration européenne, ont fini par dire oui au Brexit lors du référendum de l’année dernière.

La « célébration » ce samedi dans la capitale italienne du 60e anniversaire du Traité de Rome qui a jeté à six les bases de l’UE, le 25 mars 1957, se déroule sur fond de grande déprime. « Jamais encore, je n’avais vu une telle fragmentation et aussi peu de convergence dans notre Union », a déclaré cette semaine le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, en décrivant une Europe en pleine « crise existentielle ».

Soit, mais plus parlant est le constat qu’a fait de son côté Antonio Tajani, président du Parlement européen : « Le projet européen n’a jamais paru aussi éloigné du peuple qu’aujourd’hui. » D’où la question : en a-t-il jamais été près ?

C’est là où le bât blesse. En fait, le projet européen a toujours été foncièrement économique. Ses pères fondateurs ne l’ont jamais conçu autrement. Il faudrait que les citoyens de cette Europe pourtant diverse se soumettent à une logique d’intégration économique sans dire un mot. Cela donne la réaction que l’on connaît maintenant, précipitée par la Grande récession, aiguisée par la crise migratoire. Si, du reste, l’UE est aujourd’hui une institution supranationale honnie par une large part d’Européens pour cause d’indifférence sociale, cette crise démocratique est aussi une crise de confiance des électeurs envers leur gouvernement national.

L’Europe a 60 ans. Est-ce si vieux ? Dans le temps long de l’histoire, il s’agit d’une expérience relativement nouvelle. Pour faire face à la crise, qui en est donc une aussi de croissance, M. Juncker présentait samedi à Rome un livre blanc proposant cinq pistes de solution. Mais cinq pistes qui ne prennent absolument pas en compte le grave déficit de consultation démocratique dans la construction européenne.

Le Brexit, l’influence de l’extrême droite sur le discours électoral partout en Europe, la situation explosive en France à un mois du premier tour de la présidentielle : les signaux ne sont-ils pas assez alarmants ? Pour sortir l’UE de l’impasse, M. Juncker et le couple franco-allemand font mousser l’idée, courte, de faire progresser l’Europe « à plusieurs vitesses », question de tenir compte des différents niveaux de développement des pays membres. « L’unité n’est pas l’uniformité », plaide le président français François Hollande. Mais cette approche comporte manifestement le risque de creuser les inégalités, sinon aussi les tensions interétatiques, en particulier dans les rapports aux pays de l’Est.

L’UE a besoin d’être revisitée, sans attendre que l’extrême droite ne fasse plus de grabuge ; d’entendre enfin les peuples qui la composent ; de sortir de sa logique bancaire ; d’être autrement plus sensible aux droits sociaux et aux droits des travailleurs, ainsi que le réclame Alexis Tsipras, premier ministre et acteur de la crise grecque oubliée ; de cesser de laisser le débat sur son avenir être pris en otage par les europhobes.