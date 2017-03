Londres: quatre personnes en garde à vue

Londres — Quatre personnes étaient vendredi soir toujours en garde à vue relativement à l’attentat revendiqué par le groupe État islamique qui a fait quatre morts mercredi à Londres, la police cherchant à établir les motivations de l’auteur, Khalid Masood. La police a au total arrêté onze personnes âgées de 21 à 58 ans (sept hommes et quatre femmes). Quatre d’entre elles étaient maintenues en garde à vue tandis que six avaient été remises en liberté sans poursuites, et une septième, une femme, a été libérée sous caution. L’enquête se concentre sur les motivations du tueur et la préparation de l’attentat, qui a également fait une cinquantaine de blessés, dont deux dans un état critique et un autre entre la vie et la mort. Marié à une musulmane en 2004 et converti à l’islam, selon les médias britanniques, Masood aurait ensuite travaillé en Arabie saoudite avant de revenir au Royaume-Uni en 2009.