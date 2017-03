Le vote sur le référendum d’indépendance de l'Écosse reporté à mardi

Édimbourg — Le vote sur le référendum d’indépendance de l’Écosse au Parlement régional a été reporté à mardi, suite à l’attentat à Londres, a annoncé jeudi un porte-parole de l’Assemblée.

Les députés écossais devaient voter mercredi pour autoriser la première ministre écossaise Nicola Sturgeon à demander à Londres un référendum d’indépendance en raison du Brexit. Mais la séance du parlement a été suspendue en signe de solidarité peu après l’attentat à Westminster qui a fait trois morts et une quarantaine de blessés.

Le vote interviendra donc la veille du déclenchement par la première ministre britannique Theresa May de l’article 50 du Traité de Lisbonne qui marque le divorce avec l’Union européenne et le début de deux ans de négociations difficiles et complexes.

Le Parlement régional devrait donner son aval sans problème puisque le Parti national écossais SNP de Mme Sturgeon y dispose de la majorité avec l’appui des écologistes.

Mme Sturgeon accuse Londres de ne pas prendre en compte les intérêts écossais dans la perspective de la sortie de l’UE et veut que ce référendum se tienne fin 2018 ou début 2019, soit avant la conclusion des négociations avec Bruxelles.

Mardi, elle a dénoncé le refus de Theresa May de lui garantir le maintien dans le marché unique européen comme elle le réclame au nom de la préservation des emplois écossais, devant les députés écossais réunis pour examiner sa motion.

Les Écossais ont voté à 62 % pour rester dans l’UE -contre 52 % des Britanniques dans leur ensemble qui ont voté pour sortir.

Lors d’un premier référendum en septembre 2014, les Écossais s’étaient prononcés à 55 % contre l’indépendance.