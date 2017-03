Au tour de Londres d’être la cible d’un attentat

Un attentat a fait quatre victimes, dont un policier, et une quarantaine de blessés mercredi devant le Parlement de Westminster, en plein coeur de Londres. L’assaillant a également été tué, ont indiqué des sources policières.

L’attaque, qualifiée de « terroriste […] jusqu’à preuve du contraire » par Scotland Yard, le quartier général du Metropolitan Police Service de la capitale britannique, est survenue en début d’après-midi alors que la première ministre Theresa May venait tout juste de s’adresser aux parlementaires.

Le suspect — un homme vêtu de noir et portant une barbe, mais dont on ignore encore l’identité — a lancé sa voiture contre la foule sur le pont de Westminster, qui enjambe la Tamise face à Big Ben, avant de poignarder à mort un policier en essayant de pénétrer dans le Parlement. L’assaillant, qui aurait agi seul selon les premiers éléments de l’enquête, a ensuite été « abattu par un autre policier », a confirmé Mark Rowley, le commandant de l’unité antiterrorisme.

Parmi les blessés figurent notamment trois jeunes Français, deux ressortissants roumains et cinq touristes sud-coréens.

Niveau d’alerte inchangé

Dans la foulée de l’attaque, les parlementaires en séance ont d’abord été confinés à l’intérieur du Parlement et de Westminster Abbey, situé à proximité, avant d’être évacués en début de soirée. Extirpée du bâtiment en grande vitesse, Theresa May a adressé ses « pensées » aux victimes et à leurs familles avant de présider, dans la soirée, une réunion interministérielle de crise.

À la sortie de cette réunion, la première ministre a indiqué que le niveau d’alerte terroriste au Royaume-Uni demeurait inchangé, et ce, malgré l’attentat meurtrier.

Ce niveau est fixé depuis août 2014 à « grave », quatrième sur une échelle de cinq. « L’enquête a été confiée au commandement antiterroriste » et des policiers supplémentaires ont été déployés dans les rues de Londres, a précisé pour sa part le service de police, appelant la population à la vigilance.

Réactions politiques

Survenus un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles qui avaient fait 32 morts, les événements tragiques ont suscité de nombreuses réactions de la part des politiciens étrangers.

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s’est dit « bouleversé ». « Le fait que le jour même [de l’anniversaire des attentats de Bruxelles] quelque chose de similaire se produise à Londres […] me place vraiment dans la situation de celui qui n’a pas assez de mots […] pour dire ce que je ressens profondément », a-t-il ajouté.

Les présidents américain, Donald Trump, et français, François Hollande, se sont entretenus au téléphone avec Mme May. « Le terrorisme nous concerne tous, a indiqué le chef d’État français. La France, qui a été si frappée ces temps derniers, peut savoir ce que le peuple britannique a comme souffrance aujourd’hui. »

« Bien que l’arrière-plan de ces actes ne soit pas encore précis, je réaffirme que l’Allemagne et ses citoyens se tiennent fermement et résolument aux côtés des Britanniques dans la lutte contre toute forme de terrorisme », a pour sa part déclaré la chancelière allemande, Angela Merkel, par voie de communiqué. L’attaque de Londres n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle de Berlin ayant eu lieu en décembre dernier.

De son côté, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a vivement condamné « le lâche attentat ». « La scène est bien trop familière aux membres de cette chambre qui étaient là il y a deux ans et demi », a-t-il souligné devant les parlementaires canadiens, faisant ainsi référence à l’attaque perpétrée le 22 octobre 2014 sur la colline du Parlement. « Une attaque contre le siège de la démocratie est un acte répréhensible que nous condamnons de façon très ferme », a poursuivi M. Trudeau.

Menace terroriste

Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis les attentats suicides revendiqués par des sympathisants d’al-Qaïda qui avaient fait 56 morts le 7 juillet 2005 dans les transports en commun londoniens. Elle s’inscrit dans un contexte de menace terroriste en Europe. Contrairement à d’autres capitales, Londres avait été épargnée ces dernières années. Scotland Yard a cependant annoncé au début du mois que les services de sécurité britanniques avaient « déjoué treize tentatives d’attentat terroriste depuis juin 2013 ».