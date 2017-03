Écosse: les députés délibèrent

Photo: Andrew Cowan / Parlement écossais / Agence France-Presse

Édimbourg — La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a déclaré mardi qu’il serait « injuste et inacceptable » que le gouvernement britannique rejette sa demande d’organiser un nouveau référendum d’indépendance, un casse-tête pour Londres au moment où il s’apprête à déclencher le Brexit. Devant le Parlement régional écossais, qui a commencé à examiner une motion l’autorisant à demander l’aval de Londres pour organiser cette consultation, la dirigeante a dénoncé le fait que l’Écosse doive « sortir de l’UE contre sa volonté » et revendiqué « un mandat démocratique incontestable » pour organiser cette consultation. Les députés écossais devraient approuver sans problème ce texte lors du vote prévu mercredi, le Parti national écossais SNP de Mme Sturgeon disposant de la majorité avec l’appui des écologistes. Mme Sturgeon avait annoncé le 13 mars vouloir organiser un nouveau référendum d’indépendance fin 2018 ou début 2019, faisant valoir que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et surtout du marché unique risquait d’entraîner la suppression de « dizaines de milliers d’emplois » en Écosse.