Affaire Fillon: l’enquête élargie à des soupçons d’«escroquerie aggravée»

Paris — L’enquête sur de possibles emplois fictifs qui a conduit à l’inculpation de François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle française, a été étendue à des soupçons d’« escroquerie aggravée, faux et usage de faux », a indiqué mardi une source judiciaire.

Comme l’a révélé le quotidien Le Monde, le Parquet national financier (PNF) a délivré aux juges d’instruction le 16 mars un réquisitoire supplétif — l’acte de procédure permettant d’élargir l’enquête — visant des faits d’« escroquerie aggravée, faux et usage de faux ».

D’après le quotidien, la justice se demande si « les époux Fillon ont pu produire des faux pour justifier les salaires » versés à Penelope, l’épouse du candidat.

Selon une source proche du dossier, ce réquisitoire fait suite à une perquisition menée courant mars à l’Assemblée nationale, après une première visite intervenue fin janvier, dans le cadre de l’enquête du PNF.

Lors de cette seconde perquisition, un certain nombre de documents ont été saisis, a précisé cette source.

Selon Le Monde, les enquêteurs ont notamment retrouvé des « feuilles, signées par Penelope Fillon », qui « comportaient différents calculs d’heures travaillées ».

Les enquêteurs se demandent « si ces calculs ne constituent pas des faux, établis pour justifier a posteriori les salaires versés » à Penelope Fillon et « conforter la réalité de son travail d’assistante parlementaire », l’une des problématiques au coeur des investigations.

« Il n’y a pas le moindre faux dans ce dossier », a contesté auprès de l’AFP l’avocat de Mme Fillon, Pierre Cornut-Gentille, en dénonçant une violation du secret de l’instruction. « Nous n’allons pas nous expliquer avant que nous allions devant les juges », a-t-il ajouté.

Ce réquisitoire supplétif est le même qui a déjà élargi jeudi dernier l’enquête à des faits présumés de trafic d’influence dans la foulée de révélations sur les costumes de luxe de la maison Arnys d’une valeur totale de 13 000 euros offerts à François Fillon.

L’avocat proche des milieux de droite Robert Bourgi, figure de la « Françafrique », a confirmé avoir offert ces costumes.

Épouse convoquée

François Fillon a été mis en examen le 14 mars — une première pour un candidat majeur à la présidence française — pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, recel et complicité d’abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Son épouse est convoquée le 28 mars en vue d’une éventuelle mise en examen.