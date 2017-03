Débat en France: Marine Le Pen critiquée par ses opposants

Francois Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Melenchon, Marine Le Pen et Benoit Hamon sur le plateau de TF1, lundi soir, en banlieue de Paris

La candidate de l’extrême droite à la présidentielle française, Marine Le Pen, était la cible lundi soir des critiques de ses concurrents de droite et de gauche sur son projet pour la France au cours d’un débat inédit, à un mois du premier tour.



Donnée en tête du premier tour le 23 avril dans les sondages d’opinion, celle qui dirige le Front national (FN) a été attaquée sur sa conception de l’immigration, de l’éducation et de la sécurité par les quatre autres candidats invités à débattre sur la chaîne de télévision privée TF1.

Présenté comme favori pour affronter Marine Le Pen au deuxième tour le 7 mai, le centriste Emmanuel Macron a accusé sa rivale de chercher à « diviser la société » à l’occasion d’un échange sur le burkini, tenue de bain intégrale pour les musulmanes dont le port a été au centre d’une polémique l’été dernier au nom de la laïcité.



Places en prison



Juste après que la fille du cofondateur du FN, Jean-Marie Le Pen, eut fait part de sa volonté de créer « 40 000 places de prison » supplémentaires dans le cadre de son programme sécuritaire, le candidat conservateur François Fillon lui a rétorqué que « ce sont des promesses qui ne seront pas mises en oeuvre ».

« Je propose 16 000 places de prison, ce sera déjà pas mal », a ajouté le candidat de la droite, qui prône le « redressement » de la France avec un programme d’austérité.Le socialiste Benoît Hamon l’a quant à lui accusée d’être « droguée aux pages des faits divers ». « Ce que vous dites n’est pas très sérieux. La solution n’est pas le tout carcéral », a-t-il dénoncé.M. Hamon, qui peine à faire décoller sa campagne depuis sa désignation au cours d’une primaire en janvier, avait un peu plus tôt qualifié de « nauséabonds » les propos de Marine Le Pen sur l’école.Ce premier débat télévisé entre les cinq principaux candidats marque le lancement d’une campagne électorale jusqu’à présent dominée par l’inculpation du candidat conservateur François Fillon, énième rebondissement dans la course pour succéder à l’impopulaire président socialiste François Hollande.

Persuader les indécis

L’enjeu de ce premier débat est de persuader les indécis, perturbés par une campagne parasitée par les affaires, une gauche éparpillée, une situation économique compliqué et une série d’alertes dans un pays sous état d’urgence : quelque 40 % des électeurs peuvent encore changer d’avis et seuls deux tiers sont certains d’aller voter au premier tour, selon les sondages.

Les six autres candidats sont crédités de très peu d’intentions de vote et n’ont pas été invités, la chaîne privée TF1 ayant souhaité un débat resserré, plus « lisible ».

Le débat va aborder trois grands thèmes — « Quel modèle de société ? », « Quel modèle économique ? » et « Quelle place pour la France dans le monde ? » —, une fois que les candidats auront décrit le « président qu’ils veulent être » en 90 secondes.

« La campagne de 2017 est insaisissable, scandée par le rythme des “ affaires ” réelles ou supposées et incapable, pour l’instant, d’accoucher d’un enjeu fort autour duquel […] les choix se cristallisent », écrit dans les colonnes du quotidien Le Monde Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po.

Résultat : 78 % des Français jugent que le débat politique est « plutôt en train de s’appauvrir », selon une enquête du centre de recherches de ce grand établissement, réalisée mi-mars.

Enquêtes et soupçons

La distance des électeurs est d’autant plus forte dans une campagne parasitée par les affaires. Parti favori, le conservateur François Fillon a vu sa popularité chuter après des révélations notamment sur des emplois fictifs accordés à sa famille. Il a été inculpé mi-mars pour « détournement de fonds publics ».

Ses proches tablent sur le débat pour le relancer. « C’est en quelque sorte le début de la campagne. Ca va faire tomber un certain nombre de masques », dit son porte-parole Luc Chatel.

Marine Le Pen, qui ne cesse de se renforcer dans les intentions de vote, est visée par des affaires d’emplois fictifs et de financement illégal de campagne. Des soupçons de favoritisme ont déclenché une enquête autour d’un déplacement ministériel organisé en 2016 pour Emmanuel Macron, alors à la tête du ministère de l’Économie.

Si Emmanuel Macron et Marine Le Pen arrivent au coude à coude dans les intentions de vote, le choix des indécis et les risques d’abstention vont peser le jour du scrutin.

Environ la moitié des électeurs potentiels d’Emmanuel Macron hésitent encore sur leur vote. Le candidat voudra donc démontrer lundi que « le programme de ses adversaires est un programme du siècle dernier, alors que le sien est adapté à aujourd’hui », selon un proche cité par le Journal du Dimanche.

Pour Florian Philippot, vice-président du FN, le débat, « très clivant », mettra en lumière le « patriotisme » de Marine Le Pen face à la « continuité » incarnée par MM Macron et Fillon.

Discours à gauche

À gauche, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, dont les campagnes marquent le pas, comptent sur la joute télévisée pour les relancer, après leurs rassemblements respectifs du weekend.

M. Mélenchon a revendiqué 130 000 participants samedi à Paris pour une marche qui s’est conclue par un discours enflammé, au ton très anti-européen et anti-FN, appelant à « une insurrection citoyenne contre la monarchie présidentielle ».

En réussissant dimanche son rassemblement parisien, avec 20 000 participants, M. Hamon, qui peine à convaincre, a développé un discours vibrant et ancré à gauche, très offensif contre ses adversaires, mais aussi contre l’ancien premier ministre Manuel Valls, qui n’a pas voulu lui accorder son parrainage.