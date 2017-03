Même une entreprise privée peut interdire le voile

Il aura fallu dix ans pour faire reconnaître en France le droit d’une garderie privée d’interdire le port de signes religieux à ses employés. En 2008, la garderie Baby-Loup s’était retrouvée au coeur d’une saga judiciaire pour avoir congédié une employée qui enfreignait le règlement interne en décidant de porter le voile islamique au retour d’un congé de maternité. En 2014, les tribunaux français reconnaîtront finalement le droit de cette garderie de faire respecter la laïcité en son sein, un jugement aujourd’hui confirmé par la justice européenne.

Cette semaine, la Cour de justice européenne est venue affirmer le droit, non plus seulement de l’État, mais d’un employeur privé d’interdire le port de signes religieux à ses employés. La Cour, qui statuait sur les cas de deux salariées belge et française, soutient que, lorsqu’elle est dotée d’un règlement intérieur « interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail » et que cette pratique est cohérente, même une entreprise privée peut interdire à ses salariés de porter un foulard islamique.

Pour la plupart des juristes, ce jugement représente une clarification majeure. Il vient aussi confirmer plusieurs décisions des tribunaux nationaux. Si par le passé un employeur privé pouvait interdire le port de signes religieux à cause de la nature de la tâche ou pour des raisons de sécurité, cette interdiction devient dorénavant possible par la simple insertion d’un article dans le règlement intérieur de l’entreprise. Ainsi, « l’affichage d’une image de neutralité à l’égard des clients est désormais une justification suffisante pour interdire le port visible de tout signe religieux aux salariés d’une entreprise privée », expliquait dans Le Monde l’avocat Joël Grangé. Même chose pour une entreprise de marque qui prescrit à ses employés un code vestimentaire.

En France, la nouvelle loi du travail autorisait déjà les règlements intérieurs des entreprises à instaurer une obligation de neutralité « si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ». Ainsi, en 2014, l’entreprise de recyclage Paprec avait négocié avec ses employés et fait adopter par référendum une « charte de la laïcité ».

Contrairement à la pratique de l’État québécois qui interdit les signes politiques à ses employés, mais pas les signes religieux, les magistrats européens mettent sur le même pied exactement tous les « signes politiques, philosophiques ou religieux », sans la moindre distinction entre eux. Les juges prennent néanmoins le soin de préciser que la seule volonté d’un client ne suffit pas à imposer une telle restriction, car celle-ci ne représente pas en soi « une exigence professionnelle ». L’interdiction ne peut donc résulter d’une simple plainte de la clientèle.

En France, selon une enquête réalisée en 2014 par Sociovision, 82 % de la population estimait que la religion était « une question privée » et que les signes d’appartenance religieuse devaient « rester discrets en public ». Le jugement de la semaine dernière pourrait laisser penser que cette opinion est aussi de plus en plus partagée en Europe.