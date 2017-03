Marine Le Pen évoque « la perspective d’une guerre civile »

Paris — La candidate d’extrême droite à la présidentielle française, Marine Le Pen, a estimé lundi que 40 ans d’immigration et d’« absence de toute politique » en la matière avaient engendré « la perspective d’une guerre civile », plaidant pour une « consultation nationale » sur l’« accès à la citoyenneté ». « La situation est devenue incontrôlable quand, année après année, c’est par millions que se sont établis en France des migrants », a lancé la chef de file du parti anti-immigration et anti-euro Front national, lors d’une conférence sur la citoyenneté à Paris. « Une partie [des migrants] ont recréé leur communauté d’origine et vivent dans une langue, selon des moeurs et des lois qui ne sont pas de France, sur le sol français », a poursuivi la candidate de 48 ans, qui devrait, selon les derniers sondages, se qualifier pour le second tour du scrutin présidentiel le 7 mai. Et « dans les années 2000, une partie des migrants et de leurs enfants est entrée en guerre contre la France », a-t-elle affirmé. Face à cela, Mme Le Pen a plaidé pour une « politique de citoyenneté », qui passerait, si elle est élue présidente, par « une consultation nationale sur un sujet précis : les conditions d’entrée, de séjour et d’acquisition de la nationalité ».