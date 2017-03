Macron dépasserait Le Pen au 1er tour de la présidentielle

Le jeune centriste Emmanuel Macron, ovni de la campagne présidentielle française, poursuit sa conquête de l’opinion face à la chef d’extrême droite Marine Le Pen qui, elle, espère convaincre les « millions de Français » indécis avant le premier tour du 23 avril.

« Je pense que nous vivons un temps de recomposition profonde et radicale », a commenté jeudi sur la radio France Culture M. Macron, ancien ministre du président socialiste François Hollande, 39 ans et première fois candidat à une élection.

Dans une campagne riche en rebondissements et parasitée ces dernières semaines par les déboires judiciaires du conservateur François Fillon, tous les candidats cherchent à incarner celui qui fera « rempart » à l’extrême droite, dans un contexte de montée des sentiments nationalistes en Europe.

Un sondage publié jeudi acte à cet égard l’envolée dans l’opinion d’Emmanuel Macron tout en soulignant l’indécision des électeurs.

Selon une enquête Harris Interactive, le fondateur du mouvement En marche !, qui cherche à incarner le renouveau et se dit « ni de droite ni de gauche », totalise 26 % des intentions de vote au premier tour, devant la dirigeante du Front national (25 %).

Marine Le Pen, 48 ans, estime, elle, que les sondages montrent une dynamique « extrêmement solide » en sa faveur. « Il faut encore convaincre, il y a encore des millions de Français qui n’ont pas fait de choix », a-t-elle dit mercredi.

La fille du cofondateur du FN Jean-Marie Le Pen, anti-Europe et anti-immigrés, fait campagne sur l’opposition entre les « patriotes » et les « mondialistes », tout en dénonçant la « stratégie de la peur » de ses opposants.



Fillon troisième

Parti favori dans la campagne, François Fillon, qui peine à rassembler la droite et le centre inquiets des effets du scandale nés des soupçons d’emplois fictifs attribués à sa famille, arrive en troisième position. Sa convocation chez les juges, mercredi prochain, risque d’aboutir à une inculpation.

En quête d’un nouveau souffle, M. Fillon, 63 ans, a dévoilé jeudi sa nouvelle équipe de campagne pour pallier les nombreuses défections de responsables-clés opposés au maintien de sa candidature.

Le socialiste Benoît Hamon, qui peine à faire décoller sa campagne et assiste à une désertion de caciques de son camp au profit de M. Macron, et le tribun de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, ne sont pas parvenus à trouver une alliance et arrivent loin derrière.