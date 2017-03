Le Liban cherche à couper les fonds au groupe EI

Beyrouth — Les forces de sécurité libanaises ont effectué mercredi des descentes dans des bureaux de change et des sociétés de transfert de fonds qui sont soupçonnés d’avoir envoyé d’énormes sommes au groupe djihadiste État islamique (EI). Les raids ont débuté mardi et se poursuivaient mercredi dans plusieurs institutions. La Sûreté générale libanaise a indiqué avoir effectué des descentes à travers le pays et arrêté « des personnes de nationalité syrienne », sans préciser leur nombre. Des médias libanais ont rapporté qu’environ 20 millions de dollars avaient été transférés au groupe djihadiste, qui contrôle de vastes territoires en Syrie et en Irak. La banque centrale du Liban impose une réglementation stricte aux institutions financières en vue d’empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en fixant notamment un plafond au-delà duquel la somme à transférer à l’étranger doit faire l’objet de formalités supplémentaires.