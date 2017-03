Tous les Catalans ne sont pas sécessionnistes

Le Devoir a publié le 11 février dernier l’article « Un procès qui sert les indépendantistes ». Cet article contient plusieurs inexactitudes et des informations biaisées concernant la situation en Catalogne qui peuvent induire en erreur les lecteurs.

Au nom de la Societat Civil Catalana, à laquelle le Parlement européen a décerné le prix de la Citoyenneté, et que j’ai l’honneur de présider, je me vois obligé de donner les précisions suivantes :

1. M. Mas, l’ancien président du gouvernement régional, n’a pas « soutenu » la consultation de 2014 sur l’indépendance. Son gouvernement l’a convoquée et il s’en est déclaré responsable.

2. Ce n’est pas le gouvernement espagnol mais le Tribunal constitutionnel qui a déclaré (à l’unanimité, y compris par les magistrats « progressistes ») que cette consultation était illégale.

3. Le vote de la consultation dont les résultats sont donnés comme représentatifs de la volonté des Catalans s’est déroulé sans liste électorale et l’on pouvait voter dès l’âge de 16 ans. Aux dernières élections au Parlement catalan, les sécessionnistes n’ont pas atteint la majorité des voix (48 %).

4. M. Mas n’a pas « démissionné de ses fonctions » : il n’a pas présenté sa candidature, parce que son parti avait perdu 12 sièges par rapport aux élections précédentes et que la CUP, « parti anticapitaliste » dont les voix lui étaient indispensables, s’y est radicalement opposée, arguant des soupçons de corruption qui semblent se confirmer.

Élections libres

Ces inexactitudes laissaient entendre un abus de pouvoir qui, à la limite, expliquerait que l’on puisse déclarer que l’Espagne « est un État qui agit comme une dictature, qui n’accepte pas que ses citoyens s’expriment ». Le fait qu’au cours des six dernières années la Catalogne ait connu sept élections libres sans contestation est un démenti suffisant.

En réalité, l’accusation, qui ne précise pas sur quoi les « citoyens ne sont pas autorisés à s’exprimer », revient à nier le principe démocratique le plus élémentaire, à savoir le respect de l’État de droit, en stigmatisant comme dictature l’État qui en applique les principes. Car, au vrai, ce qui n’est pas autorisé, c’est que l’on prétende priver l’ensemble des citoyens espagnols de la souveraineté que nous garantit la Constitution et rendre étrangers sur notre propre terre les Catalans, que nous considérons à la fois comme des Catalans, des Espagnols et des Européens.

L’intégralité territoriale est garantie par l’UE, et la souveraineté de l’ensemble des citoyens — et non seulement d’une partie — est garantie par la constitution de la plupart des pays. La Cour suprême fédérale allemande vient ainsi d’interdire un référendum sécessionniste demandé par un parti bavarois.

En fait, il s’agit d’un stratagème qui consiste à déguiser la demande de sécession — laquelle n’est jamais justifiée, et pour cause : la Catalogne jouit déjà d’une autonomie qui est l’une des plus importantes de toute l’UE, que nous sommes les premiers à vouloir développer sans qu’il soit nécessaire d’établir une nouvelle frontière — sous une prétendue volonté de s’exprimer, stratagème complété par la diffusion de slogans et de déclarations qui nient la réalité la plus patente. Ainsi, les indépendantistes répètent urbi et orbi que la sécession de la Catalogne du reste de l’Espagne n’entraînerait pas la suspension des traités et accords de l’Union européenne sur ce territoire alors que les textes rendent rédhibitoire cette prétention (Traité de Maastricht, Déclaration du Comité des régions).

Les États de l’UE se disent « résolus à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe » (préambule du Traité de Maastricht). La Societat Civil Catalana s’inscrit dans ce processus, et nous oeuvrons dans la mesure de nos moyens pour contrer les politiciens à courte vue, ou des citoyens auxquels on fait miroiter un avenir qui s’avère au mieux incertain, prétendant instaurer une nouvelle frontière, nous rendre étrangers dans notre propre pays et nous couper de l’UE.