Dakar — Une plateforme pour protéger les lanceurs d’alerte en Afrique a été lancée mardi à Dakar pour apporter la « sécurité » à ceux qui dénoncent des fraudes contre l’intérêt général, mais sont souvent menacés. La Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF), qui est une ONG, a été présentée lors d’une conférence de presse animée par les personnes qui sont à l’origine de l’initiative, notamment l’avocat français William Bourdon, le magistrat espagnol Baltazar Garzon et Alioune Tine, responsable d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et du centre. La plateforme met à la disposition de ses potentiels utilisateurs notamment un site Internet et une ligne téléphonique protégés, des juristes pour les accompagner dans leur travail pendant et après le lancement d’alerte. « Nous avons décidé de les protéger ici en Afrique, le continent où ils sont les moins protégés et courent plus de risque d’être » arrêtés ou poursuivis, a déclaré William Bourdon, président de l’organisation. La plateforme « encourage les États africains à se doter de lois fortes de protection des lanceurs d’alerte ». En Europe, les eurodéputés avaient appelé en février la Commission européenne à prendre immédiatement des mesures pour protéger les lanceurs d’alerte, déplorant son incapacité jusqu’à présent à garantir une protection minimale à ceux qui dénoncent des fraudes contre l’intérêt général européen.