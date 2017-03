L’Irlande du Nord vers la difficile formation d’un gouvernement

Les unionistes du DUP ont terminé en tête du scrutin anticipé en Irlande du Nord samedi, mais avec un siège d’avance seulement sur les nationalistes du Sinn Féin, augurant de difficiles pourparlers pour la formation d’un nouveau gouvernement de coalition.

Le DUP, favorable à l’union avec la Grande-Bretagne, a remporté 28 des 90 sièges de l’assemblée régionale, contre 27 pour le Sinn Féin, partisan d’une réunification de l’Irlande et auteur d’une importante percée.

Car si le DUP reste le premier parti, son avance a fondu : en mai 2016, ce dernier avait remporté 38 sièges contre 28 au Sinn Féin, dans une assemblée qui comportait alors 108 sièges.

« C’est une élection qui marque un tournant ; la première au cours de laquelle la réalité démographique de l’Irlande du Nord se traduit en termes électoraux », souligne le blogueur Chris Donnelly sur le site spécialisé Slugger O’Toole, alors que les protestants, majoritaires chez les unionistes, sont rattrapés sur le plan démographique par les catholiques, majoritaires chez les nationalistes.

L’autre grand parti unioniste, l’UUP, a également réalisé une contre-performance (10 sièges), entraînant la démission de son leader Mike Nesbitt.

Conséquence de leurs mauvais scores, les unionistes deviennent minoritaires à l’Assemblée nord-irlandaise, une première depuis la création de la province en 1921.

« Avançons dorénavant avec l’espoir que le bien commun prévale », a déclaré la dirigeante du DUP, la Première ministre sortante Arlene Foster, à l’annonce des résultats, pendant que Michelle O’Neill, dirigeante du Sinn Féin, se disait « ravie ».

Le DUP et le Sinn Féin ont trois semaines pour former un gouvernement de coalition et résoudre les différends qui ont conduit à la tenue de ces élections, dix mois seulement après le précédent scrutin.

Mais la mise sur pied d’un gouvernement d’ici le 27 mars est jugée improbable par les analystes.

« De tels changements se sont produits qu’il est difficile de voir comment ils vont réussir à se projeter ensemble pour former un nouveau gouvernement », a estimé samedi Stephen Grimason, ancien porte-parole du gouvernement nord-irlandais, sur la BBC.

« Abolition des institutions »

Le Sinn Féin a indiqué qu’il refuserait de travailler avec Mme Foster qui, elle, souhaite se maintenir à son poste.

« Si Arlene Foster démissionne, alors il est parfaitement possible qu’il y ait un accord. […] Mais le DUP reste le principal parti, et il ne voudra pas laisser croire que c’est le Sinn Féin qui choisit son leader », affirme à l’AFP Jonathan Tonge, professeur de Sciences politiques à l’université de Liverpool.

Un accord est rendu d’autant plus complexe que les deux partis s’opposent sur d’épineux sujets comme l’apprentissage de « la langue irlandaise, le mariage homosexuel et, plus fondamentalement, le Brexit », souligne-t-il.

Un échec des pourparlers pourrait conduire le ministre britannique pour l’Irlande du Nord, James Brokenshire, à administrer provisoirement la province depuis Londres. Une première en dix ans.

« Si la dévolution est suspendue pendant plus d’un an, on s’orienterait alors vers une abolition permanente des institutions » nord-irlandaises, estime Jonathan Tonge, rappelant que durant les « Troubles », « la dévolution a été suspendue pendant un an et ça a finalement duré 25 ans ».

C’est la démission du vice-Premier ministre et figure historique du Sinn Féin, Martin McGuinness, début janvier, qui a laissé éclater la crise entre les deux partis qui se partagent le pouvoir en vertu des Accords de paix de 1998.

Ces accords ont mis fin à des affrontements entre nationalistes — majoritairement catholiques — et unionistes — majoritairement protestants — qui ont fait plus de 3000 morts en trente ans.

M. McGuinness a mis en cause des malversations présumées dans un programme de subventions publiques aux énergies renouvelables promu par le DUP et sa dirigeante Arlene Foster. Cette dernière a dû automatiquement démissionner à son tour.

Ce conflit dissimule en outre un autre malaise, lié au Brexit ; le DUP a fait campagne pour une sortie de l’UE alors que le Sinn Féin a milité contre.

Si la crise politique venait à durer, Londres pourrait théoriquement convoquer un nouveau scrutin, mais cette hypothèse paraît peu probable.