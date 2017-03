François Fillon tente de survivre à un «assassinat politique»

« Un assassinat politique ! » C’est en ces termes incisifs que le candidat de la droite à la présidentielle française, François Fillon, a dénoncé mercredi l’action de la justice et annoncé que rien ne le ferait renoncer. Même pas la convocation le 15 mars prochain en vue d’une mise en examen par les juges d’instruction, qui le soupçonnent d’avoir rémunéré sa femme et ses enfants pour des emplois fictifs d’attachés parlementaires.

À 53 jours du premier tour de l’élection, cette nouvelle a provoqué un véritable branle-bas et forcé le candidat à annuler en catastrophe sa visite très attendue, mercredi, au Salon de l’agriculture pour convoquer la presse. C’est sur un ton résolu qu’il a annoncé qu’il se rendra à la convocation des juges, deux jours seulement avant la clôture des candidatures et trois jours avant le grand débat télévisé organisé par TF1.

Mais François Fillon, qui arrive aujourd’hui dans les sondages derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron, a surtout dénoncé une justice instrumentalisée, dit-il. « Il est sans exemple qu’une mise en examen soit lancée quelques jours après la désignation des juges sur la simple base d’un rapport de police manifestement à charge, a-t-il déclaré. […] Je n’ai pas été traité comme un justiciable comme les autres. […] L’État de droit a été systématiquement violé. »

Même s’il avait déclaré le 26 janvier dernier qu’il se retirerait s’il était mis en examen, François Fillon a clairement affirmé mercredi qu’il demeurera candidat quoi qu’il arrive. Ironie du sort, le Conseil constitutionnel a annoncé ce même jour qu’il était le seul prétendant à la présidence à avoir déjà obtenu les 500 parrainages d’élus nécessaires pour être candidat.

« C’est au peuple français que je m’en remets, dit-il, parce que seul le suffrage universel peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. »

La droite divisée

Pour montrer qu’il poursuivait sa campagne comme si de rien n’était, le candidat s’est aussitôt rendu au très populaire Salon de l’agriculture, où il a flatté la mascotte du salon, Fine, une vache laitière bretonne de race Pie-Noir. Bien encadré par les militants qui criaient « Fillon président ! » afin de couvrir les « Fillon, rend le pognon ! », le candidat s’est entretenu avec les agriculteurs, chez qui le Front national est aujourd’hui, de loin, le parti le plus populaire.

Cette ténacité cache pourtant mal les fissures qui apparaissent chez de nombreux élus de droite. Dans l’après-midi, les centristes de l’UDI, qui avaient participé à la primaire de la droite, ont annoncé qu’ils suspendaient leur participation à la campagne de François Fillon en attendant la réunion de leur bureau la semaine prochaine. Ancien rival de François Fillon lors de la primaire, Bruno Lemaire a démissionné de son équipe de campagne au nom, dit-il, du « respect de la parole donnée ». Au quartier général du candidat, après sa déclaration, les principaux ténors de la droite ont fui les journalistes. Même silence du côté d’Alain Juppé, toujours pressenti comme successeur potentiel au cas où François Fillon jetterait l’éponge. Pour une majorité de députés, changer de candidat à ce stade de la campagne serait pourtant une folle aventure.

À l’Élysée, le président François Hollande a répliqué par communiqué qu’« une candidature à l’élection présidentielle n’autorise pas à jeter la suspicion sur le travail des policiers et des juges […] et, pire encore, à lancer des accusations extrêmement graves contre la justice et plus largement nos institutions ». Seul le Front national, dont la candidate Marine Le Pen est soupçonnée d’avoir rémunéré ses attachés parlementaires européens pour un travail qu’ils n’auraient pas accompli, a écorché la justice. « Le calendrier [de la justice], a déclaré Florent Philippot sur BFM-TV, est instrumentalisé pour le candidat du hollandisme, monsieur Macron ».

Ce dernier, que les sondages mettent en seconde position derrière Marine Le Pen, s’est contenté de déplorer chez François Fillon « une perte de nerfs » et « une perte de sens des réalités ».

Trêve judiciaire ?

En France, les experts se querellent pour savoir s’il est de tradition ou pas de pratiquer une « trêve » judiciaire pendant les campagnes présidentielles. « Il n’existe aucun texte prévoyant une telle suspension, a déclaré dans Le Journal du dimanche le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Quelle en serait d’ailleurs la raison ? Au nom de quelle exception ? »

Même si aucune loi ne la décrète, selon le directeur de L’Express, Christophe Barbier, « traditionnellement », les procédures judiciaires ont toujours été au ralenti en période électorale. D’autres juristes parlent d’une certaine « retenue ». Ce fut notamment le cas pour les anciens présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ainsi que pour l’ancien maire de Paris Jean Tibéri. Malgré les nombreuses « affaires », jamais les juges d’instruction n’avaient convoqué de candidat en pleine campagne.

Alors que ses adversaires et une partie de la presse parlent d’un candidat aujourd’hui « bunkerisé » et incapable de faire campagne normalement, François Fillon veut multiplier les assemblées. Dimanche, les « fillonistes » rassembleront leurs forces sur la place du Trocadéro à Paris. Pour l’instant, les sondages annoncent une élection présidentielle totalement inédite où ni la gauche ni la droite traditionnelles ne se qualifieraient au second tour. Une première sous la Ve République.