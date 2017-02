Leader d’extrême droite arrêté après une marche à Zagreb

Zagreb — La police croate a arrêté le leader d’un parti d’extrême droite dimanche après que des dizaines de ses partisans ont défilé dans la capitale, Zagreb, et entonné un chant pro-nazi. Les militants du parti A-HSP, qui n’est pas représenté au Parlement, ont défilé dans Zagreb avant de se réunir sur la place principale où ils ont entonné Za dom spremni (Prêts pour la patrie), un chant du régime croate pro-nazi lors de la seconde guerre mondiale. Le régime oustachi a persécuté et tué des centaines de milliers de Juifs, de Serbes, de Roms et d’antifascistes croates. La police a ensuite indiqué avoir interpellé un homme de 53 ans, identifié par les médias locaux comme étant le leader du parti Drazen Keleminec. Selon un communiqué de la police, il a été interpellé pour « trouble à l’ordre public », et une enquête est en cours.