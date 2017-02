La culture de la haine

J’ai toujours eu un faible pour les banlieues tristes. Est-ce pour avoir trop lu Pierre Mac Orlan, écouté Michel Audiard et regardé Jean-Pierre Melville ? Le dimanche, je ne peux m’empêcher de remonter l’avenue de Paris, celle des Lilas du poinçonneur du même nom, pour m’égarer dans les petites avenues de Romainville ou du Pré-Saint-Gervais. Certains jours, je pique une pointe jusqu’à Bobigny, quand je ne remonte pas jusqu’au parc de Sevran à vélo.

Moi qui ai découvert ces banlieues dans les scènes apocalyptiques du film La haine de Mathieu Kassovitz, j’ai chaque fois le même choc. Au lieu de la désolation des faubourgs abandonnés de Los Angeles et de Detroit, je suis toujours étonné par la qualité des équipements publics, l’élégance des écoles et l’aménagement des places. Sans compter le nombre de théâtres et de centres culturels. La semaine dernière, je suis tombé sur le conservatoire de musique de Noisy-le-Sec qui offre, pour trois fois rien, à tous les enfants de ces quartiers peuplés d’immigrants des cours de musique aux frais de l’État.

Et je pourrais multiplier ces exemples tant les images dantesques véhiculées par un certain snobisme gauchiste et antiraciste colonisé par l’imaginaire américain dessinent un portrait complètement déformé de ces quartiers. Une culture largement amplifiée par toute une cohorte d’artistes qui, jusque dans leur manière de s’habiller, se complaisent dans un misérabilisme étouffant. Comme s’ils en voulaient à leurs parents de ne pas les avoir fait naître dans une banlieue de Chicago.

Mehdi Meklat était l’un des dignes représentants de cette sous-culture issue des mouvements antiracistes des années 1980. Au nom de la sempiternelle « diversité », ce blogueur né à Clichy, qui écrivait sur le Bondy Blog, créé lors des émeutes de 2005, avait été intronisé chroniqueur sur France Inter avec son alter ego Badrouine Saïd Abdallah. Vedettes des plateaux de télévision, tous deux faisaient la une des hebdomadaires les plus branchés, comme LesInrockuptibles, où ils avaient posé, il y a trois semaines à peine, en compagnie de l’égérie de la gauche, l’ancienne ministre Christiane Taubira.

Sauf que l’on apprend que, depuis 2012, Meklat a publié plus de 40 000 tweets racistes, sexistes, antisémites et homophobes sous le nom volontairement franchouillard de Marcelin Deschamps. Des tweets dans lesquels il n’hésitait pas à appeler à liquider sans autre procès des juifs, des homosexuels, et surtout « ces chiens de Charlie Hebdo ». Sous son propre nom, il appelait aussi à « égorger » Marine Le Pen « selon le rite musulman ».

Ces « révélations », pourtant déjà largement éventées, ont finalement provoqué une petite commotion dans le monde des médias français. Elles illustrent l’irresponsabilité criminelle de ces sites, serveurs, blogues et réseaux animés par ces multinationales de la communication qui font en partie leur beurre de cette culture de la haine. Quant aux médias de gauche où sévissait Meklat, ils oscillent ces jours-ci entre l’autocritique et le déni. Au moins le journaliste Claude Askolovitch aura-t-il eu le courage de se demander s’il aurait eu autant de scrupules devant un militant du Front national.

On aurait voulu caricaturer cet « antiracisme devenu fou » que dénonce depuis tant d’années le philosophe Alain Finkielkraut qu’on n’aurait pas trouvé mieux. D’ailleurs, Meklat n’avait-il pas ouvertement appelé à lui « casser les jambes » ? On songe immédiatement à ces huées entendues dans les lycées pendant la minute de silence à la mémoire des victimes de Charlie Hebdo il y a deux ans. Sans oublier l’antisémitisme rampant qui règne en maître dans certaines banlieues. Toujours cette attirance des limites.

Ces tweets « expriment la frustration et le ressentiment d’une jeunesse nourrie au lait de la victimisation et de la repentance », affirme dans Le Figaro le journaliste Alexandre Devecchio, lui-même issu de ces quartiers et qui a travaillé au Bondy Blog. Il qualifie d’ailleurs cette jeunesse de « génération Dieudonné ». Le parallèle est en effet frappant. Rappelons qu’avant de sombrer dans le délire antisémite qui le caractérise aujourd’hui, Dieudonné passait lui aussi pour un porte-étendard de l’antiracisme. C’est au nom de cette « coolitude » subversive et provocante qu’il était célébré de Paris… à Montréal !

Cet antiracisme délirant n’épargne d’ailleurs pas le Québec. N’a-t-on pas entendu des rappeurs assimiler de paisibles défenseurs du français à des « suprémacistes » en les accusant de faire la promotion d’un « Québec blanc » ? Récemment, l’émission Corde sensible animée par Marie-Ève Tremblay a montré qu’à l’UQAM une assemblée fictive sur un thème aussi banal que « l’identité québécoise en péril » suscitait au nom de l’antiracisme des appels ouverts à la censure.

En France, il y a longtemps qu’en se drapant dans la coolitude, une certaine élite culturelle écoute avec des airs d’esthètes les appels de certains rappeurs à vomir la France. Jusqu’au jour où cette même élite, trop heureuse de se dédouaner à petits prix, joue les vierges offensées et s’amuse à broyer ses propres enfants. Comme si elle n’était pas le rouage premier de cette passion morbide.