Macron scelle une alliance utile avec Bayrou

François Bayrou a souligné mercredi lors d’une conférence de presse que la France encourait «le pire des risques de flambée de l’extrême droite, qui fait planer la menace d’un danger majeur et immédiat pour notre pays et pour l’Europe».

Emmanuel Macron, étoile montante de la course à la présidence française, a scellé mercredi une précieuse alliance avec le centriste François Bayrou, alors que l’élan de la candidate d’extrême droite, Marine Le Pen, se maintient malgré une enquête sur des emplois fictifs présumés.

En tête dans les sondages au premier tour avec plus d’un quart des intentions de vote, Mme Le Pen creuse l’écart avec ses principaux concurrents, le conservateur François Fillon, éclaboussé par un scandale, et l’ancien ministre du gouvernement socialiste Emmanuel Macron, qui se revendique « ni de droite, ni de gauche ».

M. Bayrou a souligné mercredi lors d’une conférence de presse que la France encourait « le pire des risques de flambée de l’extrême droite, qui fait planer la menace d’un danger majeur et immédiat pour notre pays et pour l’Europe », avant de faire son « offre d’alliance ».

M. Macron a accepté très vite la proposition de ce centriste pro-européen — jusqu’à présent crédité d’environ 5 % des voix , en saluant « un geste courageux, inédit et un tournant de la campagne présidentielle ».

Depuis plusieurs mois, M. Bayrou laissait entendre qu’il pourrait se représenter pour la quatrième fois à l’Élysée, au risque d’émietter un peu plus les votes. Ces dernières semaines, il avait nettement adouci son discours sur Emmanuel Macron, qu’il dépeignait en septembre comme « le candidat des forces de l’argent ».

« Je partage pleinement son jugement quant à la gravité de la situation actuelle de notre pays et des temps que traversent les Français », a dit M. Macron.

À deux mois du premier tour de la présidentielle, l’incertitude n’a jamais été aussi forte sur l’issue de la campagne, marquée par les divisions de la gauche et l’affaire d’emplois fictifs présumés qui a éclaboussé le champion de la droite.

Au départ grand favori, M. Fillon a fortement dévissé dans l’opinion après l’ouverture d’une enquête sur les salaires d’assistants parlementaires touchés par son épouse, Penelope, et deux de ses enfants.

Le Pen téflon

À l’inverse, les déboires judiciaires de Mme Le Pen ne semblent pas pour l’instant entamer sa popularité.

Sous le feu des projecteurs judiciaires depuis le début de la semaine, la chef du Front national (FN) a dénoncé mercredi une « cabale politique », quand son garde du corps et sa chef de cabinet ont été placés en garde à vue pour une affaire d’emplois fictifs.

Les enquêteurs se demandent si le FN a mis en place un système pour faire rémunérer une vingtaine de ses employés par le Parlement européen, via des contrats d’assistants parlementaires à Bruxelles. Sa chef de cabinet a été inculpée mercredi soir. Lundi, le siège de son parti avait été perquisitionné.

L’institution européenne, qui réclame à Marine Le Pen près de 340 000 euros de remboursement, a décidé de recouvrer ces sommes en amputant de moitié son indemnité parlementaire européenne à partir de la mi-février.

Contestant de nouveau les faits qui lui sont reprochés, elle a appelé la justice à ne « pas venir perturber la campagne présidentielle », lors d’une interview donnée mercredi soir sur la chaîne TF1.

Galvanisée par le Brexit et l’élection de Donald Trump aux États-Unis, elle fait depuis janvier la course en tête en dépit de cette affaire et d’un prochain procès sur les campagnes électorales 2012 du FN.

Pour l’heure, les sondages la donnent perdante au second tour en mai. Et ce, malgré d’intenses efforts pour adoucir son image et celle du parti fondé par son père, Jean-Marie Le Pen, connu pour ses diatribes antisémites et xénophobes.

Toutefois, les derniers sondages montrent que l’écart se réduit.

Pour le duel final, François Fillon l’emporterait avec 56 % des voix, contre 44 % à Marine Le Pen, selon un sondage Elabe publié mardi. Bien loin du score de 64 %-36 % pronostiqués par l’institut IFOP début janvier, avant que n’éclate le scandale dit du « Penelopegate ».

Elle perdrait également à 41 % contre 59 % face au centriste Emmanuel Macron, le troisième homme de la campagne. En janvier, le rapport de force était de 35 %-65 %.