Le pape François en appelle à l’hospitalité

Photo: Alessandra Tarantino Associated Press

Cité du Vatican — Le pape François a insisté mardi sur « le devoir sacré de l’hospitalité » dans un long discours sur les migrants, dénonçant le rejet de l’autre, « enraciné dans l’égoïsme et amplifié par la démagogie populiste ». « Les flux migratoires contemporains constituent le plus vaste mouvement de personnes, sinon de peuples, de tous les temps », a déclaré le souverain pontife argentin, en recevant mardi au Vatican les participants d’un forum international de deux jours intitulé « Migrations et paix ». Le caractère « forcé » de beaucoup de ces migrations exige une réponse urgente, coordonnée et efficace, a plaidé François, qui manifeste depuis le début de son pontificat, en 2013, une attention particulière au monde des migrants. Il avait effectué l’un de ses tout premiers déplacements sur l’île italienne de Lampedusa, après le naufrage d’un bateau de migrants qui avait fait plus de 360 morts en octobre 2013.