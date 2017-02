«Chez nous», le brûlot anti-Front national

Marine Le Pen a-t-elle vraiment des raisons de s’inquiéter ? À deux mois exactement du premier tour de l’élection présidentielle, le film Chez nous sort ce mercredi sur plus de 200 écrans en France. C’est la première fois, de mémoire de cinéphile, qu’un film politique qui met directement en cause un candidat à l’élection présidentielle est ainsi lancé à quelques semaines du scrutin. Ce brûlot anti-Front national prend de plus l’affiche dans la campagne la plus imprévisible des vingt dernières années. Une campagne dont la seule constante semble être pour l’instant l’avance que paraît détenir au premier tour la candidate d’extrême droite.

Le film du Belge Lucas Belvaux raconte les déboires d’une brave infirmière du Nord-Pas-de-Calais (Émilie Dequenne) qui est recrutée comme candidate à la mairie d’Hénard. La ville ressemble comme deux gouttes d’eau à Hénin-Beaumont, un fief du FN, alias le « Bloc patriotique », qui a élu le vice-président du parti Steeve Briois en 2014. Grossièrement manipulée du début à la fin par le parti et Marine Le Pen elle-même, alias Agnès Dorgelle (Catherine Jacob), et son « poteau » local, le suave médecin Philippe Berthier (André Dussollier), la pauvre ira de désillusion en désillusion. Elle trouvera même le moyen de s’amouracher de Stanko (Guillaume Gouix), un militant néonazi autrefois lié au parti du père. Ce qui n’est évidemment pas du goût de la nouvelle direction qui veut à tout prix lisser son image.

Accueil poli

S’il fallait en croire l’avant-première qui s’est déroulée lundi à l’UGC Ciné Cité Les Halles en présence du réalisateur et des comédiens, l’enthousiasme ne semblait guère au rendez-vous. Le film a reçu des applaudissements polis sans plus. Les quelques tentatives de relancer la claque n’ont rien donné. Il faut dire que cette histoire ne pèche pas par sa légèreté ni par sa subtilité.

Une fois terminé l’élégant travelling à la brunante sur les terrils et les maisons en rangées de cette ancienne région minière, le lourd mélodrame que nous propose Lucas Belvaux ne convaincra que les convaincus. Les plus jeunes trouveront même à s’ennuyer du bon vieux cinéma militant de papa.

En criant au loup, il se pourrait donc que les dirigeants du FN aient offert une publicité au film qu’il ne méritait pas. Le vice-président du parti, Florian Philippot, a en effet jugé « inadmissible » la sortie d’un tel film aussi près du premier tour de l’élection présidentielle. Mais, il s’est vite ravisé. « On doit se réjouir de ce film, parce que je pense que c’est notre meilleur VRP [voyageur représentant placier, intermédiaire salarié chargé de distribuer les services ou produits d’un ou plusieurs employeurs] en ce moment,a-t-il corrigé. Lucas Belvaux suinte tellement la suffisance de classe […] le mépris de classe. Montrez Lucas Belvaux partout ! »

La semaine dernière, le distributeur a dénoncé une « déprogrammation » à la salle municipale de Saint-Cloud. Le geste a aussitôt été qualifié d’« acte politique » par le réalisateur. Au cinéma Les 3 Pierrots, on nie pourtant toute ingérence, évoquant plutôt la critique mitigée des Cahiers du cinéma. Celui-ci y a vu « une galerie de personnages secondaires disposés en échantillons » et « une mise en scène bien sage ». Si le jeu d’Émilie Dequenne vaut le détour, celui de Catherine Jacob en Marine Le Pen affublée d’une ridicule perruque blonde frise la farce. Il aurait été de loin préférable de la laisser dans l’ombre.

Tous pourris ?

Pourtant, il y a longtemps que la France s’est aguerrie au film politique. De nombreuses productions, comme L’exercice de l’État (Pierre Schoeller), La conquête (Xavier Durringer) ou Le promeneur du Champ de Mars (Robert Guédiguian) ont donné à voir une actualité politique souvent passionnante. On pense aussi à l’excellente série Baron noir (Ziad Doueiri), qui mettait en scène, dans la même région du nord de la France, un élu socialiste poursuivi par un scandale de corruption. Dans le film de Belvaux, il aurait été fascinant de tenter de comprendre pourquoi d’anciens militants ouvriers et communistes, comme le père de Pauline toujours cloîtré dans sa colère, passent du côté du FN. Ou comment le succès de ce parti est souvent lié à la démission de la gauche à l’égard de ces populations. Ajoutons que de nombreux maires FN ont été élus en réaction au clientélisme, et parfois même à la corruption de certains maires de droite.

À Hénard par contre, on ne sait même pas qui est maire ni quels sont les adversaires du FN. On parle de « ces gens-là » comme s’ils venaient de débarquer de la planète Mars. Dans ces anciennes localités ouvrières que nous décrit lecinéaste, il ne semble pas y avoir l’ombre d’une vie politique locale ou d’un enjeu électoral. Pas le moindre syndicat ni la moindre rivalité entre les notables. Seulement un affreux Front national qui manipule avec de grosses ficelles une population bonasse qui ne demandait qu’à vivre en harmonie en écoutant Le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. L’émission la plus kitch de la télévision française, que l’on prend bien soin de nous montrer en arrière-plan.

Bref, Marine Le Pen n’a probablement pas trop à s’en faire. La scène finale, où après avoir démissionné du FN Pauline se sépare de son amoureux à cause de son passé trouble et s’éloigne dans la fête foraine avec son vieux père bougon, est pathétique. « Tous pourris », serait-on tenté de conclure, si ce n’était justement une des rengaines… du Front national.