Complot au Monténégro: des organes d’État russes impliqués

Podgorica — Le procureur spécial monténégrin a affirmé dimanche que des organes d’État russes étaient impliqués dans la tentative de complot déjouée le jour des législatives en octobre, qui avait pour objectif d’empêcher l’adhésion du Monténégro à l’OTAN. « Jusqu’à maintenant, nous avons eu des preuves que les structures nationalistes de Russie sont derrière [le complot], mais désormais aussi [celles indiquant] que les organes d’État russes sont impliqués à un certain niveau », a déclaré Milivoje Katnic dans une interview accordée à plusieurs médias locaux. Le parquet monténégrin soupçonne au total 25 personnes, essentiellement des ressortissants serbes et deux Russes, d’avoir préparé le mystérieux coup d’État le 16 octobre, jour des législatives. Une quinzaine de suspects ont été arrêtés. Le procureur a assuré que l’« unique motivation de ces structures » était d’« empêcher le Monténégro d’entrer dans l’OTAN ». Le pays balkanique devrait ratifier cette année son adhésion à l’Alliance atlantique. L’opposition prorusse exige un référendum sur cette adhésion, que le pouvoir rejette. Les comploteurs présumés auraient, selon le parquet, projeté d’entrer par la force dans le parlement le jour des élections, pour proclamer la victoire d’une coalition de l’opposition prorusse, le Front démocratique, et de s’emparer, voire même de tuer, le premier ministre d’alors, Milo Djukanovic. Les services de renseignement des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ont aidé le Monténégro dans l’enquête, selon M. Katnic.