Pays-Bas: Wilders attaque la «racaille marocaine» en lançant sa campagne

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Spijkenisse — Le député néerlandais d’extrême droite et anti-islam Geert Wilders a lancé samedi sa campagne pour les législatives du mois de mars par une attaque contre « la racaille marocaine » dont il a dit vouloir débarrasser le pays pour « le rendre au peuple néerlandais ». « La racaille marocaine en Hollande… bien sûr, ce ne sont pas tous de la racaille, mais il y en a beaucoup, qui rendent nos rues dangereuses, principalement des jeunes… et il faut que ça change », a déclaré Geert Wilders à la presse avant un bain de foule dans la petite ville de Spijkenisse, au sud de Rotterdam. Geert Wilders est donné en tête par les sondages pour les élections du 15 mars au cours desquelles les Néerlandais sont appelés à renouveler le Parlement. Les prises de position de M. Wilders contre l’islam lui ont valu plusieurs menaces de mort, notamment du groupe État islamique et d’al-Qaïda. Sous protection policière permanente, il est considéré comme « l’homme le mieux protégé des Pays-Bas ».