Manifestation à Paris contre la brutalité policière

Quelque 2300 personnes, selon la police, se sont réunies samedi à Paris à l’appel notamment d’associations antiracistes et de syndicats, pour protester contre les violences policières après le viol à la matraque présumé d’un jeune noir, Théo, au cours d’une interpellation.Une heure et demie après le début du rassemblement et l’appel à la dispersion par les organisateurs, aucun incident n’était à déplorer.De 500 à 600 personnes selon la Préfecture de police, parfois masquées, déambulaient sur la place de la République, lieu traditionnel de manifestations dans la capitale, et provoquaient verbalement les forces de l’ordre présentes, mais il n’y avait « pas de heurt ».Mercredi et jeudi, deux rassemblements non déclarés avaient donné lieu à des heurts et dégradations à Paris et Bobigny, banlieue populaire au nord-est de la capitale.Parmi les slogans, on pouvait entendre samedi: « On n’oublie pas, on pardonne pas ! », « Police partout, justice nulle part », « C’est l’impunité et l’injustice, alors désarmons la police ! ».Ce rassemblement parisien était notamment organisé par des associations antiracistes, des syndicats et des organisations lycéennes et étudiantes. Le Syndicat de la Magistrature s’y est également associé.Plusieurs élus ont pris part au rassemblement. Le candidat de la gauche radicale à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon y a également participé, comme le footballeur champion du monde 1998 Lilian Thuram.« L’affaire Théo n’est pas qu’un fait divers, c’est un problème structurel de violences policières que la France doit avoir la maturité de traiter », a déclaré à l’AFP le président de SOS Racisme, Dominique Sopo.Théo, un jeune homme noir de 22 ans, a quitté l’hôpital jeudi, deux semaines après son viol présumé avec une matraque lors d’une interpellation brutale le 2 février à Aulnay-Sous-Bois, près de Paris. Quatre policiers ont été inculpés, dont un pour viol, dans cette affaire qui a pris une tournure politique.