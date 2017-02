La Suisse dit oui à la naturalisation facilitée des petits-enfants d’immigrés

Genève — Les Suisses ont approuvé dimanche par référendum, à une large majorité selon les résultats définitifs, la simplification de la procédure de naturalisation des petits-enfants d’immigrés, malgré une campagne marquée par les propos antimusulmans de la droite populiste. Plus de 60,4 % des Suisses ont soutenu la proposition du gouvernement. Pour être accepté, cet arrêté fédéral devait aussi recueillir la majorité des 26 cantons composant la Suisse. Seuls sept cantons alémaniques ont dit « non ». Presque tous les partis avaient apporté leur soutien au gouvernement. Seule l’Union démocratique du centre (UDC, parti disposant du plus grand nombre de députés à la Chambre basse) avait brandi le spectre de l’immigration musulmane, à coups d’affiches provocatrices. Le projet du gouvernement vise seulement à accélérer la procédure d’attribution de la nationalité suisse aux petits-enfants d’immigrés. Il exclut toute acquisition automatique de la nationalité. Au cours des dix prochaines années, quelque 2300 jeunes de la « 3e génération » pourront bénéficier chaque année de la « naturalisation facilitée », une procédure plus rapide et moins coûteuse, selon le gouvernement. Actuellement, quelque 25 000 petits-enfants d’immigrés, en majorité originaires d’Italie, mais aussi de Turquie et des Balkans, remplissent les critères.