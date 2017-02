Espagne: Pablo Iglesias renforce sa mainmise sur Podemos

Madrid — Le chef du parti espagnol Podemos Pablo Iglesias a renforcé dimanche sa mainmise sur cette formation de gauche radicale après avoir été plébiscité par les militants qui ont validé sa ligne dure face à l’establishment. « Le vent du changement souffle encore », a tonné dimanche le leader de Podemos devant des milliers de militants enthousiastes, rassemblés à Madrid, auxquels on venait d’annoncer la victoire de la liste d’Iglesias lors de primaires internes. Après des mois de débats parfois violents entre les partisans du secrétaire général et le courant de son numéro deux Inigo Errejon, la base du parti a tranché. Pablo Iglesias, professeur de sciences politiques de 38 ans, a été réélu secrétaire général avec plus de 89% des suffrages, a annoncé le secrétaire de l’organisation du parti Pablo Echenique. Le programme de Pablo Iglesias, favorable à la poursuite des manifestations contre l’austérité et la corruption, a aussi été choisi par 56% des 155 000 militants qui ont participé au vote, contre 34% pour celui d’Inigo Errejon, qui dénonçait par ailleurs le manque de démocratie et les pouvoirs trop larges du chef. Podemos est né en janvier 2014 et a vécu jusqu’en 2016 une fulgurante ascension dans un pays traversé par une crise économique sans précédent.