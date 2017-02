François Fillon fait durer le suspense

Aura-t-il renoncé au moment où vous lirez ces lignes ? Telle est l’angoisse des journalistes qui écrivent sur la tempête politique qui secoue le candidat de la droite aux élections présidentielles. Celui qui en était jusque-là le favori, François Fillon, a demandé à son camp de lui accorder deux semaines. Deux petites semaines pour tenter de faire face à la tempête en espérant un classement rapide de l’affaire. Mais à Paris, personne ne doute que ses jours sont comptés.

À 11 semaines du premier tour de l’élection présidentielle, l’affaire Fillon pourrait bientôt entrer dans l’histoire comme un des plus grands carambolages politiques de la Ve République. Et elle pourrait radicalement changer la donne du scrutin. Ce que l’on surnomme le « Penelopegate » fait peser sur le candidat une pression de plus en plus intenable. Depuis une semaine, François Fillon est accusé d’avoir rémunéré son épouse pendant une dizaine d’années pour un emploi fictif d’assistante parlementaire qui lui aurait assuré un revenu de 900 000 euros. Il a aussi embauché ses enfants pendant de courtes périodes. Réagissant au quart de tour à ces révélations du Canard enchaîné, le nouveau parquet financier, créé par les socialistes après l’affaire Cahuzac, a aussitôt ouvert une enquête. Après avoir entendu les époux lundi, des perquisitions ont eu lieu à l’Assemblée nationale et au Sénat pas plus tard que vendredi.

Une défense de plus en plus mince

Même s’il affirme n’avoir rien fait d’illégal, plus le temps passe, plus le candidat est affaibli par une ligne de défense de plus en plus mince. En effet, les témoignages s’accumulent qui affirment que Penelope Fillon n’a jamais travaillé à l’Assemblée nationale. Même dans la circonscription du député, dans la Sarthe, rares sont les témoignages permettant de justifier un tel emploi. Jeudi, France 2 diffusait une entrevue ancienne de Penelope Fillon dans laquelle elle affirmait à un journaliste du Telegraph : « Je n’ai jamais été son assistante, ou quoi que ce soit de ce genre. »

Si l’affaire est si exceptionnelle, ce n’est pas tant par l’ampleur de la corruption qu’elle pourrait révéler qu’à cause du moment où elle intervient dans la campagne. En effet, les sommes impliquées dans cette affaire ne sont rien à côté de celles de l’affaire de l’ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, qui avait dissimulé dans un compte en Suisse 15 millions d’euros. Rien à voir non plus avec les montants mettant en cause Nicolas Sarkozy dans le financement de ses activités politiques. Même Jacques Chirac et Alain Juppé, accusés d’avoir créé des dizaines d’emplois fictifs à la mairie de Paris, sont dans une autre catégorie.

Rappelons qu’en France, un parlementaire a le droit d’employer un membre de sa famille et de le payer avec l’allocation qu’on lui verse pour rémunérer ses collaborateurs, comme le font 20 % des députés. Jusqu’en 2012, un député pouvait même reverser la moitié de cette allocation dans une autre enveloppe, celle des « indemnités représentatives de frais de mandat », qui n’était soumise à aucun contrôle et pouvait en toute légalité servir de « complément de revenu », comme l’écrit Le Monde dans un article daté du 23 juillet 2012. Bref, au lieu de salarier sa femme, François Fillon aurait pu se verser directement ces montants, sans intermédiaire. Du strict point de vue légal, il se pourrait d’ailleurs que le caractère fictif de l’emploi de Penelope Fillon soit difficile à prouver, tant les règles en la matière sont vagues.

Mais, là n’est plus la question. À 80 jours du premier tour de la présidentielle, peu importe que l’affaire soit classée sans suite dans quelques mois. Surtout lorsqu’elle touche un homme comme François Fillon, qui, dans la primaire, a fait campagne sur l’intégrité.

Une affaire exceptionnelle

Jamais sous la Ve République une affaire de corruption n’avait éclaté si près de la présidentielle, prenant ainsi la classe politique au dépourvu. En 2011, la disqualification de Dominique Strauss-Kahn, accusé d’agression sexuelle au Sofitel de New York, était intervenue un an avant l’élection de 2012, laissant ainsi tout le loisir aux socialistes de tenir leur primaire. Lorsque, le 19 janvier 1972, Le Canard enchaîné révélait que le premier ministre de Georges Pompidou, Jacques Chaban-Delmas, candidat pressenti de la droite à la présidentielle, n’avait pas payé d’impôts de 1966 à 1969, l’affaire aura l’effet d’une bombe. Mais elle intervenait presque deux ans avant les élections de 1974.

« Le sort de la prochaine élection présidentielle est suspendu à la décision des juges. On est au bord de la crise institutionnelle », n’hésite pas à affirmer le spécialiste de la communication politique Philippe Moreau-Chevrolet dans le quotidien Le Sud-Ouest. François Fillon lui-même n’a pas craint d’évoquer un « coup d’État institutionnel ». Plusieurs médias ont laissé entendre que ces révélations pourraient venir de l’ancienne ministre de la Justice Rachida Dati, récemment écartée par François Fillon à Paris. En juillet 2014, elle avait en effet taclé l’ancien premier ministre sur sa « transparence » concernant « ses frais » et « ses collaborateurs ».

Mais d’autres n’hésitent pas à accuser la gauche. « L’Élysée et tous ceux qui, avides de la conservation de leurs privilèges, espèrent désormais ouvertement une victoire d’Emmanuel Macron, sont probablement à la manoeuvre. Ils disposent d’un outil précieux, celui du parquet financier, qu’il serait risible de prétendre impartial », écrit l’avocat Régis de Castelnau sur le site du magazine Causeur.

Un duel Macron-Le Pen ?

Alors que les sondages lui promettent pour la première fois une qualification au second tour contre Marine Le Pen et devant François Fillon, le candidat qui ne se dit « ni de gauche ni de droite », Emmanuel Macron, n’hésite plus à lancer des messages à la droite. La « flexibilité » du droit du travail et l’importance des « marges » des entreprises ont fait irruption dans ses discours. Selon Le Figaro, dans le camp Macron, les ralliements se multiplient à droite, comme ceux de l’ancienne secrétaire d’État Anne-Marie Idrac et de l’ex-directeur de campagne de Bruno Le Maire, Jérôme Grand d’Esnon.

Depuis quelques jours, François Fillon est lâché par un nombre grandissant de ses députés, au premier rang desquels on trouve des sarkozystes comme Georges Fenech, qui a même lancé une pétition. Selon le député européen Renaud Muselier, « François Fillon a sûrement respecté les lois et je suis certain qu’il ne sera pas condamné. Mais il a abusé du système et d’un point de vue moral, les Français ne pourront pas l’accepter. […] L’urgence est de trouver une solution pour sortir de là très vite. »

Cette présidentielle qui, il y a un an à peine, devait opposer François Hollande à Nicolas Sarkozy, pourrait donc se terminer en duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si le premier jouit d’une popularité surprenante, il traîne aussi l’image d’un banquier de la banque Rotchild. Sans compter qu’il a été le maître à penser de la politique économique de François Hollande, le président le plus discrédité de la Ve République. Face à lui, Marine Le Pen s’engage dans le combat forte de son expérience politique avec les meilleurs sondages dont ait bénéficié le Front national. Elle ne manquera pas d’ailleurs de se revendiquer du programme patriotique et de lutte contre l’islamisme que François Fillon a mis de l’avant. Comme par hasard, les deux nouveaux favoris lancent simultanément leur campagne ce week-end à Lyon. La bataille ne fait que commencer.