Les Roumains dans la rue pour décrier la corruption

Le gouvernement social-démocrate roumain a défendu bec et ongles jeudi un décret d’urgence assouplissant la législation anticorruption, malgré un désaveu massif et une troisième soirée de manifestations dans tout le pays. « Abrogez puis partez », scandaient à Bucarest les manifestants, environ 40 000 selon les médias, rassemblés devant le siège du gouvernement jeudi. Entre 200 000 et 300 000 avaient battu le pavé mercredi soir, lors d’une mobilisation sans égal depuis la chute du régime communiste de Nicolae Ceausescu fin 1989. Plusieurs manifestants interrogés par l’AFP disaient craindre « un retour en arrière » de la lutte contre la corruption, un mal endémique dans le pays.