La Catalogne dénonce Madrid

Barcelone — Le gouvernement indépendantiste catalan a dénoncé jeudi les « graves menaces » de Madrid qui, pour empêcher la tenue d’un référendum d’autodétermination, envisagerait d’imposer la fermeture d’écoles, voire de reprendre le contrôle direct de la police régionale, selon la presse. « Cette menace est très grave, et elle porte atteinte à l’essence de la démocratie : empêcher l’accès aux collèges électoraux », les bureaux de vote qui seraient installés dans les écoles, a déclaré jeudi la porte-parole du gouvernement indépendantiste catalan, Neus Munté. L’exécutif catalan prévoit d’organiser en septembre 2017 un référendum d’autodétermination proscrit par la Cour constitutionnelle, et envisage même désormais de l’avancer. Les tensions entre Madrid et les dirigeants de la région de 7,5 millions d’habitants grandissent d’année en année, depuis que la justice a annulé, en 2010, un « statut » qui lui laissait de très amples compétences.