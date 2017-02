La Roumanie secouée par des manifestations de rare ampleur

Bucarest — La Roumanie a connu mercredi soir des manifestations antigouvernementales d’une ampleur inédite depuis la chute du communisme, mobilisant des dizaines de milliers de personnes contre un assouplissement de la législation anticorruption, également critiquée à l’étranger.



Aux cris notamment de « voleurs », « honte à vous », « démission », les manifestants étaient au moins 200 000 à travers le pays, dont la moitié à Bucarest, rassemblés durant près de cinq heures dans un froid glacial, face au siège du gouvernement.

En l’absence de chiffres des autorités, plusieurs médias nationaux ont estimé qu’il s’agissait des plus importantes manifestations depuis la révolution roumaine de décembre 1989 et l’année de turbulences politiques qui avait suivi.



Le nombre de manifestants a été évalué jusqu’à 300 000 dans toute la Roumanie. Les grandes villes de Cluj, Sibiu ou Timisoara se sont également mobilisées, tout comme des localités de taille plus modeste.



Crise politique



« Il était temps que les gens se réveillent et cessent d’accepter autant d’abus », a confié à l’AFP Daniela Crangus, une informaticienne de 31 ans, dans la manifestation de Bucarest.

Dans la capitale, le rassemblement s’est achevé par des incidents. Les forces de l’ordre ont essuyé des jets de pétards, de pierres, de bouteilles de la part de groupes isolés et ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Deux gendarmes et deux manifestants, légèrement blessés, ont été transportés à l’hôpital.

Photo: Daniel Mihailescu AGence France-Presse

L’adoption surprise, mardi soir, d’un décret d’urgence qui pourrait mettre les hommes politiques à l’abri de certaines poursuites avait déjà fait descendre en pleine nuit des milliers de Roumains dans la rue, à peine un mois après l’entrée en fonction du gouvernement de Sorin Grindeanu.

« Je suis indignée. Le PSD [Parti social-démocrate] a gagné les élections, mais ça ne veut pas dire qu’il peut modifier le code pénal de nuit, en cachette », avait déclaré à l’AFP Gabriela State, 46 ans, lors d’un autre rassemblement spontané dans la matinée.



Le PSD affronte une nouvelle crise politique après avoir dû quitter le pouvoir fin 2015 sous la pression de la rue à la suite d’un dramatique incendie dans une boîte de nuit de Bucarest.



L’exécutif dit vouloir désengorger les prisons et mettre en conformité le code pénal, dont une soixantaine d’articles ont été invalidés par la Cour constitutionnelle.



Pour Bianca, une autre manifestante, c’est « un retour en arrière » dans la lutte anticorruption.



Inquiétude commune



Démarche inédite, les ambassades des États-Unis, du Canada, d’Allemagne, de France, des Pays-Bas et de Belgique ont exprimé, dans une déclaration commune, leur « profonde inquiétude » devant ce décret qui « sape » les progrès réalisés par le pays dans la lutte contre la corruption.



La Commission européenne a exprimé sa « grande préoccupation ». Le premier ministre lui a répondu mercredi en assurant, dans un courrier, que « la lutte contre la corruption est l’une des priorités du gouvernement », réaffirmant son « engagement » en la matière.



Il a appelé à une appréciation « équilibrée » de son action, au-delà « des réactions de l’opinion publique et dans les médias ».



Campagne anticorruption



Dans ce pays pauvre de l’UE qui compte 20 millions d’habitants, le parquet anticorruption a obtenu ces dernières années la condamnation de nombreux élus et hommes d’affaires, lançant des investigations tous azimuts et s’attirant aussi des critiques sur son pouvoir supposé excessif.



Les rangs du PSD, au centre de la vie politique depuis la fin du communisme, ont été particulièrement touchés par ces enquêtes.Aux législatives de décembre, ce parti, qui compte une solide base électorale dans les campagnes, a cependant signé un retour en force au parlement et démarré une cohabitation tendue avec le président de centre droit Klaus Iohannis. Ce dernier a qualifié le décret de « jour de deuil pour l’État de droit ».Le texte dépénalise plusieurs infractions et rend l’abus de pouvoir, un chef d’inculpation fréquent, passible de peines de prison uniquement s’il provoque un préjudice supérieur à 44 000 euros.Il devrait notamment permettre au chef du PSD Liviu Dragnea d’échapper au principal chef d’accusation le visant dans un procès d’emplois fictifs qui s’est ouvert mardi. M. Dragnea convoitait le poste de premier ministre, mais a dû renoncer en raison d’une condamnation pour fraude électorale.Le gouvernement a par ailleurs soumis au parlement un projet de grâce visant environ 2500 détenus purgeant des peines allant jusqu’à cinq ans de prison, qui pourrait aussi bénéficier à des hommes politiques condamnés.