Les adversaires de François Fillon profitent de ses déboires

L’enquête autour du candidat de droite à la présidentielle François Fillon, entendu lundi avec son épouse Penelope sur des soupçons d’emplois fictifs, et la désignation d’un champion socialiste partisan d’une « gauche totale », ajoutent aux incertitudes dans une campagne qui va de surprise en surprise.

Le vainqueur de la primaire de la gauche, Benoît Hamon, dispose d’un délai très court pour « construire une majorité cohérente et durable » capable de contrer la poussée de l’extrême droite, galvanisée par le Brexit et l’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, tandis que la droite semble en perte de vitesse.

À l’heure actuelle, c’est surtout l’ancien ministre de l’Économie Emmanuel Macron, positionné au centre de l’échiquier politique, qui, avec la candidate de l’extrême droite, Marine Le Pen, profite des remous créés par l’affaire dite « Penelopegate », mais aussi des divisions de la gauche.

Nouveau venu sur la scène politique, l’ancien ministre l’Économie et ex-banquier d’affaires de 39 ans fait salle comble dans ses meetings et engrange les ralliements. Tous ceux qui « refusent d’adhérer à la vision économique irréaliste de Hamon vont se porter naturellement » vers lui, analyse la Revue des deux Mondes.

Lundi, le richissime mécène Pierre Bergé, copropriétaire du journal Le Monde, lui a ainsi apporté son soutien. Emmanuel Macron « aura la stature d’un président de la République et nous emmènera vers une social-démocratie », a-t-il expliqué, estimant que « ceux qui disent qu’il n’a pas de programme sont des imbéciles ».

« Grand chambardement »

L’affaire dite « Penelopegate » est revenue au premier plan lundi avec les auditions du couple Fillon dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet financier après les révélations sur les 500 000 euros touchés par l’épouse du candidat conservateur en tant qu’assistante parlementaire et que collaboratrice de la Revue des deux Mondes.

Le risque de turbulences pour l’ex-premier ministre de Nicolas Sarkozy qui a mené campagne sur le thème de l’exemplarité est tel que le quotidien conservateur Le Figaro n’excluait pas lundi un « grand chambardement » dans un « scrutin où tout peut arriver ».

« François Fillon n’est plus le vainqueur automatique, tel qu’il apparaissait au lendemain de la primaire de la droite », reconnaît le journal après le grand rassemblement organisé dimanche à Paris pour relancer une campagne qui peinait déjà à décoller.

À gauche, le jeu des alliances nécessaires a déjà commencé. « Nous sommes d’accord sur le fait qu’il n’y a pas de possibilité pour la gauche de l’emporter sans qu’elle se rassemble », a reconnu lundi Benoît Hamon. Mais l’équation s’annonce difficile à résoudre, à moins de trois mois de l’élection présidentielle. Sa victoire sur l’ex-premier ministre Manuel Valls, qui voulait incarner une gauche « réaliste », sanctionne le « désaveu » des électeurs face au virage libéral pris pendant le quinquennat du président socialiste François Hollande, selon le journal Les Échos.

Et les idées de celui qui dénonce la « course à la croissance » et se préoccupe plus de la « dette écologique que de la réduction des déficits budgétaires » ne font pas l’unanimité.

Macron et Le Pen profitent de la controverse et des divisions de la gauche.