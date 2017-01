Benoît Hamon confirme son avance

Dans un débat parfois tendu mais pas aussi tranchant que prévu, les deux finalistes de la primaire de la gauche ont joué leur va-tout mercredi soir en France. À trois jours du choix du candidat, le favori, Benoît Hamon, a confirmé ses chances de l’emporter dimanche. Le candidat de la gauche radicale du Parti socialiste n’a pas été déstabilisé malgré les attaques de Manuel Valls sur la laïcité, la dette et le coût de ses promesses.

Ce dernier, qui n’avait rien à perdre après une campagne calamiteuse, a accusé Benoît Hamon de ne pas avoir voté pour la loi antiterroriste, le prolongement de l’État d’urgence et même la loi de programmation militaire. Selon un sondage réalisé pour BFM-TV, 60 % des téléspectateurs ont estimé que Benoît Hamon avait remporté l’échange, contre 37 % pour Manuel Valls. Auprès des sympathisants de gauche, Manuel Valls ne l’emporte que sur la sécurité, alors que Benoît Hamon apparaît plus crédible sur le travail et l’écologie. Sur la laïcité, les sympathisants de gauche sont coupés au couteau.

Pour la plupart des analystes, à moins d’un miracle, il est peu probable que la prestation de Manuel Valls lui permette de rattraper son retard. Arrivé second au premier tour, l’ancien premier ministre jouit de très peu de reports du côté des candidats tiers. Seule une participation exceptionnelle pourrait lui permettre de renverser la tendance.

Sur la laïcité, la dette et le travail, les deux hommes ont étalé des divergences profondes qui semblent illustrer les « deux gauches irréconciliables » qu’avait déjà diagnostiquées Manuel Valls. Benoît Hamon a défendu sa proposition phare, celle d’un revenu universel garanti qui tient pour acquis que « la révolution technologique va détruire les emplois ». Ce projet de 450 milliards d’euros par année est qualifié d’« illusion » par Manuel Valls, qui se présente au contraire comme « le candidat du travail ». L’ancien premier ministre parle d’« abdication » devant le chômage. Interrogé sur la dette, Benoît Hamon a répondu sans détour : « Si c’est votre priorité, ce n’est pas la mienne. »

Deux visions de la laïcité

L’affrontement le plus viril s’est déroulé sur la laïcité. Benoît Hamon estime que celle-ci a été « utilisée comme un glaive contre nos compatriotes musulmans » et qu’elle ne doit pas être « la religion de ceux qui n’ont pas de religion ». Au contraire, Manuel Valls soutient que « la laïcité est une conviction. […] J’ai vu la montée des communautarismes, des fondamentalismes. […] Il ne peut y avoir le moindre accommodement » avec l’islamisme radical, dit-il. L’ancien premier ministre a souligné qu’en 2010 Benoît Hamon s’était exprimé contre la loi interdisant le voile intégral dans les lieux publics.

Interrogé sur les deux autres candidats de gauche qui se présentent directement à cette présidentielle (sans passer par la primaire), Benoît Hamon s’est dit plus proche du candidat d’extrême gauche Jean-Luc Mélenchon. Au contraire, Manuel Valls se dit plus proche d’Emmanuel Macron, car « nous avons gouverné ensemble », dit-il.

La plupart des analystes ont de la difficulté à imaginer comment les deux hommes pourront travailler ensemble après le vote de dimanche. Plusieurs n’hésitent pas à envisager une scission dans un Parti socialiste que François Hollande laisse dans un état qui n’a jamais été aussi calamiteux depuis l’élection de François Mitterrand. Pour le directeur du magazine Le Point, Franz-Olivier Giesbert, le grand gagnant de cette primaire pourrait être Emmanuel Macron.