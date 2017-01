Italie: un écrasement d’hélicoptère après l’avalanche meurtrière

Farindola — Six personnes sont mortes mardi dans l’accident d’un hélicoptère de secours qui évacuait un skieur blessé dans les Abruzzes, dernier drame dans les montagnes italiennes en pleine série noire entre séismes et avalanche dévastatrice. Dans les décombres de l’hôtel détruit par 120 000 tonnes de neige et de débris il y a plus de six jours, les secouristes ont trouvé cinq corps mardi, portant le bilan du drame à 17 morts et 12 disparus. Sur le versant opposé de la même chaîne montagneuse, « l’hélicoptère venait d’effectuer une mission de secours sur les pistes de ski et il tournait quand il s’est écrasé non loin des pistes », a expliqué à l’AFP un porte-parole de la police. Depuis près d’une semaine, des milliers de militaires, secouristes, policiers, pompiers ont été mobilisés dans le centre de l’Italie, avec l’appui de dizaines d’hélicoptères quand le temps le permettait, pour évacuer les habitants de zones à risque, approvisionner les hameaux isolés et rétablir l’électricité. Parallèlement aux recherches, la justice, qui a ouvert une enquête pour homicides involontaires, cherchait à déterminer si la catastrophe de l’hôtel aurait pu être évitée, et à établir d’éventuelles responsabilités.