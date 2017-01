Plus de 10 000 opposants à l’avortement défilent à Paris

Les participants venus de toute la France ont défilé au milieu de ballons multicolores et de pancartes représentant des foetus.

Paris — « Garder son bébé, c’est la vraie liberté » : plus de 10 000 opposants à l’avortement, selon la police, 50 000 selon les organisateurs, ont défilé dimanche à Paris à l’occasion d’une « Marche pour la vie », à l’accent très politique, à trois mois de la présidentielle.

Les participants venus de toute la France, dont de nombreuses familles, ont défilé au milieu de ballons multicolores et de pancartes représentant des foetus, à l’appel d’un collectif d’associations qui dénonce la « banalisation » de l’interruption volontaire de grossesse et une proposition de loi prévoyant de pénaliser les sites de désinformation sur l’IVG.

De nombreuses délégations étrangères (Allemagne, États-Unis, Italie, Espagne, Suisse, Belgique…) se trouvaient en tête du cortège des manifestants, qui ont reçu le soutien du pape François, fidèle à la doctrine de l’Église catholique qui s’oppose à l’IVG.

Les candidats interpelés

Devant la presse, l’un des organisateurs, Jean-Marie Le Méné, président de la fondation Jérôme Lejeune, a demandé aux candidats à la présidentielle « une politique de santé publique qui lutte contre les IVG » et une politique « d’accompagnement des femmes enceintes ».

Il a dénoncé des mesures « qui ont permis de banaliser l’avortement » et le nouveau « délit d’entrave » contre les sites Internet anti-IVG accusés de faire de la désinformation.

L’Assemblée nationale doit se prononcer cette semaine sur cette proposition de loi, adoptée début décembre au Sénat.

Les opposants à l’IVG considèrent que ce texte porte atteinte à la liberté d’expression et demandent son « retrait immédiat ».

Dans la foule, le souverainiste de droite Philippe de Villiers s’en est pris, sans le citer, au candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, catholique assumé. « Certains hommes politiques plongent la main dans le bénitier et disent à ce moment-là que l’avortement est inacceptable. Et à la sortie, ils plongent la main dans l’urne et disent que c’est acceptable », a-t-il déclaré, jugeant une telle attitude « totalement hypocrite ».

«Marche des femmes»

La Marche pour la vie intervient au lendemain d’un autre défilé, qui a rassemblé 7000 personnes dans la capitale (selon la police) pour défendre les droits des femmes, l’IVG et dénoncer l’attitude du nouveau président des États-Unis Donald Trump à l’égard des femmes.

Le nombre d’IVG en France est d’un peu plus de 200 000 par an. Le taux de recours est quasi stable depuis 2006, à 14,4 IVG pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans dans la métropole, atteignant 26,5 outre-mer, selon une étude de juin 2016.