Italie: dix survivants dans l’hôtel enseveli sous la neige

Penne — Les dizaines de secouristes qui fouillaient sans relâche l’hôtel dévasté par une avalanche mercredi dans le centre de l’Italie ont retrouvé vendredi dix survivants et sauvé tous les enfants, 48 heures après le drame. Les quatre enfants qui étaient portés disparus ont été sauvés, a confirmé la Croix-Rouge vendredi en début de soirée, après le sauvetage de trois d’entre eux dans l’après-midi. Un petit garçon de sept ans de même que sa mère avaient déjà été arrachés vivants en fin de matinée de l’amas de neige et de débris de l’hôtel Rigopiano, situé à flanc de montagne dans les Abruzzes. Les secours tentaient d’extraire cinq autres personnes encore en vie et cherchaient toujours plus d’une quinzaine de disparus. Ce sont leurs vêtements d’hiver et leurs combinaisons de ski qui ont permis aux survivants de tenir sous les décombres.