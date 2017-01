Allemagne: le cannabis à usage thérapeutique légalisé

Berlin — Les députés allemands ont légalisé jeudi à l’unanimité l’usage du cannabis à des fins thérapeutiques pour des patients atteints de maladies « graves », comme certains cancers, et en l’absence de thérapie alternative efficace. Avec la loi votée par le Bundestag, la chambre basse du Parlement, les médecins pourront désormais prescrire du cannabis à leurs patients souffrant de « pathologies graves » — cancers, épilepsie, sclérose en plaque — et ne pouvant bénéficier de « thérapies alternatives ». L’Allemagne rejoint ainsi les rangs des pays européens qui ont légalisé des produits à base de cannabis : l’Autriche, la Grande-Bretagne, la République tchèque, la Finlande, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, l’Espagne, la Croatie et la Macédoine. Les patients allemands pourront se procurer dans les pharmacies et sur ordonnance de l’extrait de cannabis ou des fleurs séchées. Le texte, qui prévoit la prise en charge des frais par les caisses d’assurance maladie, entrera en vigueur en mars.