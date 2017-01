Faire bloc ou se désintégrer

Le choc est rude, surtout pour ceux qui en doutaient encore : le président américain désigné, Donald Trump, souhaite la disparition de l’Union européenne. C’est un changement géostratégique majeur : depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont non seulement souhaité, mais encouragé et soutenu, la construction communautaire, afin de consolider la paix sur le Vieux Continent face à la menace soviétique, mais aussi pour ne pas avoir à intervenir militairement une troisième fois.

Inculture

« On a un président américain qui reprend à la lettre près les thématiques des populistes anti-européens, style UKIP [au Royaume-Uni], Front national ou AfD [en Allemagne] et ça, c’est incroyable », s’exclame un diplomate européen, choqué par la lecture de l’entretien qu’a donné Trump aux quotidiens conservateurs britannique et allemand The Times et Bild Zeitung. Ainsi, il affirme, dans son style café du commerce inimitable, que l’Europe est « un instrument pour l’Allemagne, c’est la raison pour laquelle je pense que la Grande-Bretagne a eu bien raison d’en sortir », afin de préserver « sa propre identité » menacée par la politique d’accueil des réfugiés décidée unilatéralement par Berlin. Mieux, il pense qu’il y a « d’autres pays qui sortiront » pour échapper à l’emprise de Berlin : « Maintenir l’Europe unie ne va pas être aussi facile que beaucoup de gens le pensent. »

Pour Trump, qui fait montre au passage de son inculture historique, « l’Union européenne a été construite, partiellement, pour battre les États-Unis commercialement, OK ? Donc, je ne me soucie pas vraiment de savoir si elle va se séparer ou rester unie, pour moi, ça n’a pas d’importance ». Ce qui n’est pas tout à fait exact : il semble déterminé à accélérer la chute de l’UE, notamment en aidant le Royaume-Uni à réussir son Brexit, qui « va finir par être une chose géniale ». Ainsi, alors que Barack Obama avait annoncé, en avril 2016, qu’en cas de victoire du « leave » au référendum du 23 juin, la conclusion d’un accord de libre-échange entre les États-Unis et son ancienne métropole ne serait pas une priorité (Londres serait « à la fin de la queue »), Trump veut au contraire en signer un « très rapidement » afin d’amortir le choc du Brexit.

Nul doute qu’il va essayer de fracturer le camp européen qui campe sur une ligne dure face à Londres : il va jouer sur la peur des pays d’Europe de l’Est de voir les États-Unis se désengager militairement face à la Russie, promue au rang d’amie des États-Unis. La Pologne, par exemple, hésitera-t-elle longtemps entre son attachement à la libre circulation des personnes, un principe non négociable pour l’UE, et la présence de soldats américains sur son sol ?

« Obligés de réagir »

Conscients du danger, la chancelière allemande, Angela Merkel, et le président français, François Hollande, se sont longuement parlé au téléphone lundi matin pour arrêter leur position. Leur message : l’Union doit faire « bloc » face aux menaces américaines, comme l’a martelé, lundi à Bruxelles, Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères. « Nous, les Européens, avons notre destin dans nos propres mains », a surenchéri Merkel à Berlin. « L’effet Trump, c’est un facteur de renforcement de l’Union. Les défis sont tels que le couple franco-allemand autour duquel tout s’organise tiendra. Nous sommes obligés de réagir », dit-on à l’Élysée. Mais, prévient un diplomate européen, « il ne faut pas sous-estimer l’esprit collaborationniste qui existe dans certains pays ».