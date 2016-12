La police belge dit avoir déjoué 6 attentats en 2 ans

Photo: Agence France-Presse

Bruxelles — Six attentats ont été déjoués en Belgique au cours des deux dernières années, a indiqué mardi un haut responsable de la police belge dans une entrevue au quotidien La Dernière Heure. « Je peux vous annoncer […] qu’en deux ans, depuis novembre 2014 précisément, nous avons pu déjouer pas moins de six attentats », a déclaré le directeur de la police judiciaire de Bruxelles, Éric Jacobs, sans donner plus de détails. Selon M. Jacobs, avec l’augmentation de la population à Bruxelles depuis 20 ans, les groupes radicaux n’ont cessé de se multiplier. « On compte plus de 200 nationalités dans la capitale. Il n’y a pas que [le groupe armé État islamique]. Il y a d’autres mouvements radicaux », précise-t-il.