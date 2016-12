Le suspect tunisien a des antécédents criminels

Photo: Police Allemande via Associated Press

Le ressortissant tunisien de 24 ans recherché pour son rôle présumé dans l’attentat de Berlin a des antécédents criminels en Italie et en Tunisie, en plus d’avoir fait l’objet d’une surveillance policière en Allemagne plus tôt cette année, selon l’agence Associated Press.

Anis Amri, recherché partout en Europe et décrit comme « armé et violent », a fait l’objet d’une surveillance entre les mois de mars et septembre, selon un procureur allemand cité par l’agence de presse.

Le Tunisien était soupçonné de planifier un vol pour acheter des armes devant servir à commettre un attentat. La surveillance a pris fin lorsque les soupçons de radicalisation se sont avérés non fondés. L’homme a vendu de la drogue dans un parc de Berlin et a pris part à une bagarre dans un bar, mais rien n’indique qu’il planifiait un attentat, selon le procureur allemand.

Le père d’Anis Amri a confié à la radio tunisienne Mosaïque FM que son fils a été emprisonné quatre ans en Italie pour avoir causé un incendie criminel dans une école. Le jeune homme de 24 ans a aussi été condamné à cinq ans de prison pour vol avec violence dans son pays natal (sans toutefois avoir purgé sa peine, puisqu’il se trouvait hors du pays), selon la radio tunisienne.

Anis Amri a quitté la Tunisie il y a sept ans, selon son père. Il est arrivé en Allemagne il y a environ un an. Les autorités allemandes ont indiqué avoir rejeté sa demande d’asile en juillet dernier, en raison de son passé criminel et des soupçons de radicalisation qui pesaient contre lui. Selon l’avis de recherche publié mercredi, le jeune homme, né dans la ville tunisienne de Ghaza, a recouru à six identités et trois nationalités dans l’espoir de berner les autorités allemandes.

Expulsion retardée

Des sources proches de l’enquête ont indiqué que le portefeuille d’Anis Amri, qui contenait un document d’identité, a été trouvé dans la cabine du camion qui a foncé dans la foule au marché de Noël de Breitscheidplatz, lundi soir. Curieusement, malgré cette découverte cruciale, un jeune Pakistanais a été arrêté dans les heures suivant l’attaque. Le suspect a été relâché le lendemain en l’absence de toute preuve qu’il était lié à l’attentat.

Le bilan de l’attentat reste de 12 morts et 48 blessés, selon la Ville de Berlin et le ministère de la Santé. Douze personnes souffrent de blessures très graves. Plusieurs victimes qui ont subi de légères blessures sont sorties de l’hôpital.

Stephan Mayer, député de la coalition au pouvoir en Allemagne, a indiqué que le suspect tunisien de l’attentat devait être expulsé d’Allemagne plus tôt cette année. Le ministre de l’Intérieur de Rhénanie-du-Nord–Westphalie a accusé la Tunisie d’avoir retardé les procédures. Les autorités tunisiennes ont contesté le fait que le suspect de l’attentat de Berlin était « l’un de ses ressortissants », a déclaré le ministre allemand.