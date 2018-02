Syrie: Washington n’exclut pas des frappes

Les États-Unis n’excluent pas de procéder à des frappes en Syrie après des accusations de nouvelles attaques à l’arme chimique dans le pays, a indiqué un haut responsable américain. Le régime de Bachar al-Assad et le groupe armé État islamique « continuent d’utiliser des armes chimiques », a accusé un responsable, un second affirmant que le président « n’exclut aucune » option et que « l’usage de la force militaire est toujours étudié ». Ces déclarations font suite à des informations non confirmées pour l’instant d’une attaque chimique jeudi sur Douma, une enclave rebelle assiégée à l’est de Damas. Le 7 avril 2017, Donald Trump avait ordonné le lancement de 59 missiles de croisière sur une base aérienne du régime d’où venaient les armes chimiques qui avaient servi à attaquer trois jours plus tôt la ville rebelle de Khan Cheikhoun. Une attaque niée par le régime et son allié russe qui avait fait 87 morts.