Joe Kennedy face à Trump mardi

Photo: Jacquelyn Martin Associated Press

Washington — L’élu trentenaire Joseph Kennedy III, petit-fils de Robert Kennedy et petit-neveu de l’ancien président John F. Kennedy, prononcera mardi la réponse des démocrates au discours annuel sur l’état de l’Union du président républicain, Donald Trump. Le grand roux à la mâchoire carrée, âgé de 37 ans, représente une circonscription du Massachusetts à la Chambre des représentants depuis 2013 et est le dernier Kennedy en date à porter les couleurs démocrates en politique. L’allocution télévisée — diffusée immédiatement après le discours du président devant les deux chambres réunies du Congrès — servira aux démocrates à appuyer leurs combats politiques du moment sur l’immigration, sur les droits civiques et notamment ceux des personnes transgenres, sur la santé et sur la diversité.