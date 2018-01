Dans une lettre adressée aux leaders africains, le président américain, Donald Trump, affirme avoir un « profond respect » pour les Africains et annonce que le secrétaire d’État, Rex Tillerson, effectuera un « séjour prolongé » sur le continent en mars, son premier voyage en sol africain depuis le début de son mandat.La missive datée du 25 janvier a été transmise aux dirigeants africains juste avant le sommet de l’Union africaine, qui se déroule ce week-end à Addis-Abeba, la capitale de l’Éthiopie.Les diplomates américains se démènent depuis des jours pour remédier au tollé provoqué par des propos qu’aurait tenus M. Trump au sujet des pays africains, qu’il aurait qualifiés de « pays de merde ». Le président assure ne pas avoir utilisé cette expression, mais d’autres personnes présentes au moment des faits soutiennent le contraire.De nombreux Africains ont été choqués par ce commentaire, surtout que l’administration Trump n’a pas accordé beaucoup d’attention à l’Afrique au cours de sa première année au pouvoir.En outre, les coupes importantes dans l’aide humanitaire projetées par le gouvernement américain et son intention de consacrer ses efforts à l’étranger au contre-terrorisme suscitent énormément d’inquiétudes.Vendredi, Donald Trump a rencontré Paul Kagamé, le président du Rwanda et de l’Union africaine, au Forum économique mondial, et l’a présenté comme étant un « ami ».L’organisation de 55 pays devrait profiter de son sommet pour répondre au commentaire désobligeant de M. Trump.Une porte-parole a déclaré que l’Union africaine était très alarmée par la remarque alors qu’un certain nombre de nations africaines ont dénoncé les propos ou réclamé des explications aux diplomates américains.