Agressions sexuelles au travail: la police new-yorkaise crée une équipe spéciale

New York — Le procureur de New York a annoncé jeudi la création d’une équipe spécialisée dans les violences sexuelles au travail, nouvelle conséquence de l’affaire Weinstein. Cette nouvelle équipe regroupera quinze procureurs adjoints et une assistante sociale, ayant notamment pour mission d’enquêter rapidement sur tout problème leur étant signalé, a indiqué le procureur Cyrus Vance dans un communiqué. La création de cette unité par le procureur new-yorkais intervient alors qu’Harvey Weinstein n’a pour l’instant pas été inculpé par la justice, même s’il a été accusé de harcèlement, d’agressions et de viols par une centaine de femmes, des actrices en grande majorité qu’il aurait ciblées dans le cadre de relations professionnelles.