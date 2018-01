Donald Trump à Davos pour y jouer les trouble-fête

Donald Trump est arrivé jeudi à Davos, où l’élite économique mondiale se demande si elle va être mangée à la sauce « America First », ou au contraire courtisée par le toujours imprévisible président américain.

L’avion présidentiel Air Force One s’est posé en fin de matinée à Zurich, d’où le président américain a pris un hélicoptère pour rejoindre la très chic station alpine.

Le président entend « raconter au monde à quel point l’Amérique est formidable et comment elle va bien. [...] Notre pays est enfin en train de GAGNER à nouveau ! » avait tweeté Donald Trump peu avant de quitter les États-Unis.

Will soon be heading to Davos, Switzerland, to tell the world how great America is and is doing. Our economy is now booming and with all I am doing, will only get better...Our country is finally WINNING again!