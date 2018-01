États-Unis: une fusillade dans une école secondaire fait deux morts

Washington — Un élève a ouvert le feu mardi dans son école secondaire de l’État du Kentucky, tuant deux adolescents et faisant dix-sept blessés avant d’être arrêté. Le tireur a été interpellé de façon non violente par un agent du shérif, puis placé en garde à vue. Il s’agit d’un élève de l’école, âgé de 15 ans. « Il sera inculpé de meurtres et de tentatives de meurtre », a déclaré Matt Bevin, le gouverneur de cet État situé à l’ouest des Appalaches.Une lycéenne de 15 ans est morte sur place. Un autre lycéen, également âgé de 15 ans, a été mortellement touché par balle et est décédé à l’hôpital, a ajouté le gouverneur. Il a précisé que toutes les victimes étaient a priori scolarisées dans l’établissement. Parmi elles douze personnes ont été blessées par balle, et cinq autres ont été blessées dans la panique causée par l’attaque.