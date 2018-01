L'appareil d'État américain reste paralysé

Des centaines de milliers d’employés sont restés chez eux lundi matin aux États-Unis, démocrates et républicains s’étant montrés incapables durant le week-end d’adopter un compromis budgétaire permettant de financer l’État fédéral.

Malgré des tractations incessantes, les sénateurs des deux bords n’ont pas pu surmonter leurs différends et permettre aux employés fédéraux de se rendre au travail lundi.

Le métro et les principales autoroutes menant à la capitale fédérale Washington étaient moins fréquentés que d’habitude.

Le vote qui pourrait éventuellement mettre fin au « shutdown » — entré en vigueur samedi à 00h — et qui était initialement prévu dans la nuit de dimanche, a été reporté à lundi midi (heure locale).

Calculs politiques

La pierre d’achoppement reste la question de l’immigration. Les démocrates, minoritaires dans les deux chambres mais indispensables à la majorité républicaine pour adopter un budget même temporaire, veulent des engagements sur le sort de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux États-Unis, les « Dreamers », avant tout accord.

Les calculs politiques ne sont pas absents des postures en apparence inflexibles des deux partis, chacun espérant tirer avantage de la situation lors des élections législatives de mi-mandat, en novembre, en rejetant la faute du blocage sur l’autre.

Un compromis évoqué par les républicains consisterait à voter un budget temporaire jusqu’au 8 février en s’engageant à aborder la question de l’immigration dans les plus brefs délais.

Donald Trump a tweeté lundi matin, accusant l’«extrême gauche » du parti démocrate, qui selon lui « préfère renoncer aux services et à la sécurité des citoyens au profit des services et de la sécurité aux non-citoyens ».

Democrats have shut down our government in the interests of their far left base. They don’t want to do it but are powerless!