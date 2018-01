James Comey, professeur d’éthique

Washington — L’ancien chef du FBI James Comey, limogé l’an dernier par Donald Trump en pleine enquête sur une collusion présumée avec la Russie, donnera un cours d’éthique à la prochaine rentrée, a annoncé vendredi l’université américaine de William Mary. M. Comey « comprend au plus profond de son être que nos dirigeants doivent être constamment engagés en faveur d’un comportement éthique et d’un sens de l’abnégation si nous voulons être bien gouvernés », a déclaré Taylor Reveley, président de cette université de la Virginie (est) où l’ex-patron du FBI a obtenu un diplôme en 1982. « Nos étudiants bénéficieront grandement de son expérience et de sa sagesse », a-t-il ajouté.