Parcs nationaux américains: démissions en masse

Washington — Presque tous les membres du conseil consultatif des parcs nationaux aux États-Unis ont démissionné pour dénoncer la politique du gouvernement Trump, s’estimant incapables de remplir leur mission de protection des sanctuaires historiques et environnementaux. Le président Tony Knowles, ancien gouverneur de l’Alaska, et huit autres membres de ce conseil bipartisan composé de 12 personnes ont envoyé lundi une lettre commune de démission au ministre des Ressources naturelles, Ryan Zinke, a rapporté mercredi le Washington Post. « Nos sollicitations pour être impliqués ont été ignorées et les sujets que nous voulions évoquer avec la nouvelle équipe du ministère ne font clairement pas partie de son programme », explique M. Knowles dans cette lettre.